Susana Toscano, técnico de Caritas: "No queremos ver a los más desfavorecidos, son los invisibles"

Susana Toscano está casada y tiene dos hijos y además de preocuparse de su familia, lleva 16 años dedicándose a los excluidos sociales, a los desfavorecidos. Porque Susana es técnico de Cáritas en Huelva y trabaja cada día a favor de los inmigrantes que viven en condiciones deplorables como 80 inmigrantes que viven en un sitio infrahumano sin agua y sin luz en un asentamiento de Mazagón.

Susana acompaña a los voluntarios y ayuda a los que menos tienen, por no tener no tienen lo más esencial, un hogar, "es una realidad que en Huelva tenemos. Algo que sorprende a mucha gente porque piensan que esto ocurre en otro país y cuando se enteran que están a pocos kilómetros de la capital de Huelva se quedan asombrados. Es como dice el Papa, "es la población invisible", si las personas no quieren no se ven porque están adentrados en los bosques".

Susana saca tiempo y ganas, a veces quitándoselo a su familia, para ayudar "el tiempo y las ganas como nuestra identidad y nuestra labor en Cáritas lo que nos mueve es atender a las personas, a los excluidos, a los invisibles, a los últimos y en nuestro caso lo que hacemos es acompañar a los voluntarios de las parroquias. Soy una persona técnica de Cáritas Diocesana y lo que hago es visitar los campamentos para ver a las personas que viven, cómo viven y en qué situación se encuentran".

A Susana Toscano y la labor que desarrolla con Cáritas, la podemos ver esta noche en TRECE televisión que pone en marcha 'Solidarios por un bien común', una serie de programas, un espacio con el que TRECE quiere descubrir los ámbitos menos conocidos de la labor de la Iglesia, un trabajo que repercute cada día en más de 4.000.000 millones de personas. 'Solidarios por un bien común' se van a emitir todos los viernes a las 21.30 de la noche.

Una labor social, como la de Susana Toscano a la que se le rompe el corazón cuando ve la situación de los más desfavorecidos, "lo asentamientos son una realidad en la que te acostumbras a que geográficamente están ubicados en el mismo sitio a lo largo de los años, pero personalmente es algo a lo que nunca te acostumbras. Cada día es diferente, cada día te encuentras personas diferentes y situaciones diferentes. Este año además estamos viviendo el confinamiento por el COVID19, por eso no te puedes acostumbrar porque si te acostumbras a estas situaciones no puedes ayudar. Siempre digo lo mismo, hoy no sé lo que vamos a ver, sabemos a la hora en la que montamos en la furgoneta de cada Cáritas, pero no sabemos a qué hora vamos a volver, qué vamos a encontrar, ni si va a ser un día normal, nunca puedo decir que es siempre lo mismo que veo depende de muchas cosas, incluso de la época del año".

Por ello, Susana hace un llamamiento a ver esta noche 'Solidarios por un bien común' en TRECE y subraya que "esta noche vamos a ver un campamento en el que viven unas 80 personas, pero en la provincia de Huelva existen en varios municipios alrededor de 2.800 personas que viven en asentamientos, en esas situaciones".