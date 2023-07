"Sujétame el cubata": Carlos Herrera no puede creer cómo se ha grabado Yolanda Díaz en su último vídeo

Yolanda Díaz ha protagonizado uno de esos momentos que se terminan por llamar virales. Uno de esos momentos que, de móvil en móvil, corren como la pólvora hasta trascender el motivo original con el que se elaboraron. Un vídeo, una planchay ahora, gracias a Carlos Herrera, una canciónque acompaña a la líder de Sumar en una de las actividades que, según dice, más le relajan a lo largo de su día:

Carlos Herrera analiza el papel de Yolanda Díaz y el resto de participantes del último debate

Un debate a tres. Esta ha sido la propuesta de TVE para cerrar una campaña que se ha hecho demasiado larga. Esta circunstancia ha sido analizada por Carlos Herrera en su monólogo de las 8 de este mismo jueves.

"Y el debate, por ejemplo, ayer fue tan fatigoso, tan aburrido, tan desganado como la campaña electoral. Era en realidad un debate de dos contra uno. Cosa que aprovechó más o menos el uno y los otros dos, que en realidad eran uno. A ver si me explico. Y luego un ausente, uno ausente con lumbalgia, o sea, dolor de espalda. Pero ya saben ustedes, de repente, una hernia de disco o una sobrecarga o cansancio de una campaña larga a la que le ha sobrado, seguramente, esta semana", ha explicado Herrera.

El director de 'Herrera en COPE' se ha sentido identificado con el líder del PP:"Feijóo no es el único cansado.Todos lo estamos, como decíamos. Y la primera consecuencia a la que podemos llegar del debate de ayer plomizo, es que la ausencia de Feijóo no le ha perjudicado, que el debate prácticamente no ha cambiado las cosas. Solo Yolanda Díaz, a la que el sorteo había colocado en el centro, parecía tener más o menos claro qué pintaba allí".

"Sánchez, a su lado, estaba fuera de sitio, en fin, demacrado. Algunos analistas afirman que Sánchez estuvo mejor que en su cara a cara con Feijóo. Estaba más recompuesto, más institucional. Pero sin la presencia de Feijóo en el debate, que ya nos encargó varias veces de recordar el moderador que no estaba, la de Sánchez era un poco extemporánea, porque Sánchez lo que le dejó fue el protagonismo a Yolanda", ha explicado Carlos Herrera.

¿Quién ganó y quién perdió en el último debate del 23J?

"Sánchez iba a no perder y mucho: "Yolanda y yo ¿Verdad, sí Pedro? Yolanda sí, Pedro. Yolanda cómo no. Sí bueno, los pies en el suelo, pero hay que hacer más. Yolanda, Yolanda...", ha terminado por citar el comunicador de COPE.

Para Carlos Herrera, estaba claro que "Yolanda salió a diferenciarse de Pedro Sánchez, pero tampoco tanto porque el ticket es el ticket. La pretensión del debate de ayer, si hubiera estado Feijóo, era evidenciar que hay dos bloques, un bloque que estaría incompleto porque faltaban Esquerra y Bildu y luego el otro. Estos fascistas irredentos que son Abascal y Feijóo, quien no entró en esa trampa. Pero Sánchez y Yolanda se exhibieron como un tándem sincronizado. Sánchez reforzaba los argumentos de la vicepresidenta".

"Parecía un homenaje a las chicas de la sincronizada que acaban de ganar la medalla de oro en el Mundial", ha llegado a bromear.

"Ya no podemos saber lo que dicen las encuestas sobre el impacto que ha podido tener el debate entre los votantes. Pero ayer Yolanda ejerció como líder de la izquierda y fue la mejor que confrontó con Abascal. Con ese tonito impostado de señorita Rottenmeier, de institutriz del progresismo, pero también la que marcó unas propuestas más ambiciosas. Desnortadas como todas las suyas, pero muy identificables para el votante de la izquierda", ha querido asumir Herrera para concluir:

"Abascal fue de menos a más. Algunos dicen que podía haber sacado incluso más rendimiento de la oportunidad porque tenía una oportunidad magnífica. Tenía un regalo en ese momento. Lo que pasa es que a veces parecía tan aburrido como Sánchez o como el propio moderador", un debate sobre el que Carlos Herrera ha hablado ampliamente en su monólogo de las 8:00 de este jueves.