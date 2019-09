SOS Desaparecidos presenta un geolocalizador puntero para prevenir la desaparición de personas vulnerables

La Asociación SOS Desaparecidos ha presentado un geolocalizador para prevenir la desaparición de personas especialmente vulnerables. La entidad comenzó a trabajar en el proyecto en 2017 con el objetivo de reducir la elevada cifra de personas mayores y enfermas que cada año desaparecen en España. Solo en 2018 se registraron un total de 454 denuncias activas correspondientes a personas mayores de 65 años, muchas de ellas enfermas de Alzheimer.

Según ha dicho Joaquín Amills, presidente de SOS Desaparecidos, este martes en 'Herrera en COPE', “es un geolocalizador del tamaño de un reloj, que se puede llevar en la muñeca, en el cinturón o colgado como llavero”. Dispone de un botón que emite una llamada, de modo que la persona en cuestión puede llamar a un familiar de un total de doce si algo le está pasando.

“Esta llamada suena en el primer teléfono de la aplicación que los familiares se han bajado. Si no contesta el primero, llama al segundo y así hasta a un máximo de doce” personas, ha explicado. “Si ninguno contesta, vuelve otra vez a emitir las llamadas”.

Además, ante posibles preocupaciones, el familiar puede emitir esa llamada también desde su propio móvil. Pero no solo eso, sino que puede también “hacer una llamada en escucha”, de modo que “tal como llama, se conecta el geolocalizador y el familiar va a escuchar lo que está sucediendo: si está en la calle, si hay gente atendiéndolo o lo que sea”.

La localización la hace por GPS, refes wifi o por triangulación de las antenas telefónicas para asegurar la posición de la persona permanentemente.

Amills ha dicho que el geologalizador puede ir como máximo a cuatro kilómetros por hora. Si pasa de esa velocidad “avisa con una alerta a los teléfonos móviles y con un correo electrónico”. Además, todos los datos quedan registrados durante 30 dias. Así, si una persona decide quitarse el geologalizador se sabrá cuál es el último punto donde estuvo con él, lo cual para la Policía es “muy interesante”.

El presidente de SOS Desaparecidos ha señalado que ellos no comercializan el instrumento, sino que se ocupan de “la contratación”. Por ello, quienes lo deseen deben ponerse en contacto con la asociación porque no quieren que haya intermediarios para que no “sea un negocio”.