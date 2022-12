¿Son efectivas las medidas contra la inflación que presentará el Gobierno? Marc Vidal analiza pros y contras

El Consejo de Ministros aprobará este martes 27 de diciembre el tercer paquete de ayudas para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, que entrará en vigor el 1 de enero y recogerá medidas para hacer frente a la escalada de los precios de los alimentos. Pedro Sánchez será quien informe tras ese Consejo de las medidas acordadas en una comparecencia ante los medios para hacer también el tradicional balance del año político y económico.

Medidas que pasan por una rebaja del IVA a determinados productos de la cesta de la compra, con el objetivo de amortiguar el impacto del alza de la inflación. Aunque están abiertas todas las posibilidades, si bien la que, al parecer, tiene más opciones de salir adelante es la rebaja del IVA en algunos alimentos que tienen una fiscalidad del 10 por ciento, entre ellos el pescado o la carne, y que podrían bajar al 4 por ciento.

?? El Gobierno presenta un nuevo paquete de medidas para luchar contra la inflación: los cambios fundamentales https://t.co/0f5HAV0VvP — COPE (@COPE) December 27, 2022

Otra de las medidas que pretende aprobar este martes el Consejo de Ministros es la de conceder una ayuda a las familias más vulnerables para asumir el coste de la cesta de la compra, que afectará, en un principio, a ocho millones de personas.

Se decidirá este martes también sobre la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante, que se espera que deje de ser generalizada y sólo se puedan beneficiar de ella determinados sectores. Pero, todas estas medidas que se esperan, ¿son efectivas? Nuestro analista económico, Marc Vidal, nos responde en 'Herrera en COPE'.

Unas medidas con efectos secundarios que no sientan bien

Lo primero que tiene claro Marc Vidal, es que este tipo de medidas lo que suponen, en realidad, es "más intervención en el mercado" que, como nos recordaba, "no las paga el Gobierno, las pagamos todos los españoles. Básicamente, porque la merma en los ingresos públicos que suponen, se equilibran con una recaudación record gracias a la inflación" explicaba.

Para el analista económico, uno de los problemas de este paquete de medidas es "el desajuste en los tiempos de la cadena de valor alimentaria" es decir, los pasos, por ejemplo, que cuesta hacer el aceite hasta tenerlo en la mesa, lo que supone que "la bajada de precios no se traslada inmediatamente".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Estas medidas, que, como recordaba Marc Vidal supponen una mayor intervención del Gobierno, pueden ser buenas a corto plazo pero no "sientan bien" a largo plazo. "Me preocupa el riesgo de seguir amplificando el problema. Generalmente, intervenir el mercado viene bien, pero la historia nos muestra que los efectos secundarios de este tipo de medidas de control artificial no sientan bien", sentenciaba.