Soledad Becerril, en COPE: "El Gobierno acerca presos etarras para tener más votos en los Presupuestos"

La ex defensora del Pueblo Soledad Becerril, también la primera mujer en ser ministra en España desde la Segunda República y exalcaldesa de Sevilla, ha criticado este jueves en "Herrera en COPE" el acercamiento de presos de la banda terrorista ETA a cárceles del País Vasco y, en especial, sobre el de Kantauri, al que se le responsabiliza de 20 asesinatos y del diseño de la campaña de ataques contra políticos del PP y del intento de asesinato del Rey Juan Carlos en Mallorca en 1995. Según ha dicho, “desde mediados del 2018 hasta el momento actual, han sido más de cien los autores de atentados que han sido acercados a cárceles próximas a sus casas y este es un caso más”.

“A mí me duele por lo que duele a toda la familia, a los hijos de Alberto Jiménez Becerril, que era gran colaborador mío y amigo, pero no éramos familiares a pesar de nuestros comunes apellidos. Lo que me duele es que un personaje con un larguísimo historial delictivo, que dio la orden para atentar contra Gregorio Ordoñez, Miguel Ángel Blanco o Fernando Múgica y que en Andalucía dirigió el comando que persiguió al alcalde de Granada, se le vaya a conceder ese traslado. A mí misma me duele porque le duele mucho a la familia y duele en el alma a los hijos y a los de todas las víctimas”, ha dicho sobre el acercamiento de Kantauri.

Soledad Becerril ha explicado que “acercar a los presos forma parte de la política penitenciaria del Gobierno y es una medida para procurar la reinserción, pero se tienen que dar unas cuantas condiciones como el arrepentimiento o la colaboración con la Policía para averiguar la autoría de más de 376 atentados sin esclarecer según la Audiencia Nacional. Si no hay ese arrepentimiento, es muy duro para las víctimas”, ha manifestado.

A su juicio, y aunque no lo puede “certificar”, el acercamiento de presos de ETA forma parte de las negociaciones entre el Gobierno con Bildu para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. “Son los momentos en los que hay negociaciones. Todo parece que esto es una baza que se da para tener más votos en los Presupuestos”. Pero “no necesitaban los votos de Bildu”, por lo que “no se comprende la relación del Gobierno con Bildu”.

“Están en el Congreso, han sido elegidos, es legal esa organización. Esa es una cosa y otra que el Gobierno negocie con este grupo, que es de origen terrorista y en su haber hay cientos de atentados”, ha señalado Becerril.

Por otro lado, y sobre formaciones como Podemos, que ha manifestado su intención de acabar con el Régimen del 78, la exdirigente del PP ha dicho que siente que “no conocen la Historia de España. Todos los historiadores prácticamente del siglo XIX y del XX dicen que ha sido la mejor etapa de la Historia de España. ¿Por qué hay que echarla abajo?”, ha preguntado.

“La Constitución fue un gran pacto social. No hay necesidad de echar eso abajo si ha dado unos frutos magníficos. La Constitución se podrá retocar, pero lo esencial de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho y la Monarquía Parlamentaria deben trascender a varias generaciones”, ha finalizado la ex defensora del Pueblo.