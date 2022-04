Sol Macaluso, en 'Herrera en COPE': “No soy una reportera de guerra, soy una periodista y punto”

El periodismo puede ser una profesión dura. No siempre sabes dónde vas a acabar. Algo que sabe bien Sol Macaluso. Hace un par de meses ella era una periodista más. Sin embargo, su capacidad de emocionarse la ha convertido en una de las más solicitadas del panorama nacional. Sol estaba narrando lo que pasaba en Ucrania cuando estalló la guerra. Una experiencia de la que aún no se ha recuperado del todo: “Lo llevo. La verdad es que ni bien ni mal. Hace apenas dos semanas que volví. Me estuvo costando muchísimo dormir y conciliar el sueño y cuando lo conseguía me despertaba a las dos o tres horas”, ha explicado.

No obstante, su recuperación es algo más rápida de lo habitual ya que está haciendo terapia desde hace varios años: “Mi psicóloga me está acompañando sobre todo en este momento y estuvimos hablando de lo que era el estrés post-traumático”. Una patología que padece a día de hoy debido a lo que vivió en Ucrania. Algo que “ni me sorprende ni me alarma ni me asusta en absoluto, pero sí que es verdad que es algo que hay que asumir y hacerse cargo”.

Sobre su experiencia en Ucrania, ha contado que aceptó en un primer momento, después se lo pensó mejor y regreso y una vez vio que la situación empeoraba en el país decidió volver y contarlo. Una decisión que, según ha afirmado, tomó porque “creo que es un poco lo que tenemos que hacer los periodistas. La situación hubiese estado igualmente informada gracias a otros colegas, gracias a toda la prensa que había en el país pero sentía que debía estar ahí”, ha explicado.

La primera vez que le ofrecieron ir a Ucrania fue en enero. Viajaron un par de días y cuando la ofrecieron ir por segunda vez no tenía duda alguna: “Claro que quería volver cuando había tanto de lo que informar”, ha argumentado. Sin embargo, tiene claro su labor en el país: “No soy una reportera de guerra, soy una periodista y punto”.