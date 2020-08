El sindicato de Enfermería alerta: “Tenemos muchos pacientes jóvenes ingresados en la UCI"

La curva de contagios sigue subiendo, en muchos hospitales se preparan ya para lo que pueda ocurrir en las próximas semanas, algunos están aplazando operaciones no urgentes o tienen previsto planes de contingencia para actuar en cuanto sea necesario. Pero ¿están suficientemente preparados para lo que pueda pasar?.

“Lo están en la medida de sus posibilidades", reconoce Mª José García, portavoz del Sindicato de Enfermería SATSE en 'Herrera en COPE'. "Se están intentando prever las necesidades, pero el material es de un solo uso, por lo que hay que garantizar un fondo de provisión y establecer unas líneas de trabajo que permitan su reposición”.

La portavoz destaca que se trata de evitar lo sucedido en los peores meses de la pandemia cuando iban "parcheando y solventando la peor de las eventualidades". Entonces, denuncia "se envió a trabajar a profesionales sin los medios de protección necesarios, algo muy grave que no se puede repetir".

En estos momentos señala Mª José García “hay material" para hacer frente a la situación si bien hay autonomías en las que si la situación se desborda, "pueden verse sin él". Por eso, señala "están intentando garantizar la provisión para este rebrote que ya tenemos aquí”.

“Se nota ya muchísimo la presión hospitalaria, sobre todo en el desánimo y desilusión de los profesionales. Estamos viendo que volvemos a la situación de marzo, abril o mayo, y no sabemos si vamos a aguantar. Ahora mismo tenemos a los profesionales agotados física, psíquica y emocionalmente, no les hemos dado tiempo a reponerse. Hay un estrés acumulado y una sensación de no saber si serán capaces de vivir lo que ya han vivido antes. Lo malo es que estamos viendo que la situación vuelve”, lamenta la profesional.

La portavoz del Sindicato de Enfermería denuncia que España "está a la cola de Europa" en número de enfermeras y que "faltan" insluso "para poder atender a la población en condiciones normales".

En su opinión realizar test masivos resultaría “complicado” ya que "una persona se lo puede hacer hoy y contagiarse mañana". Sin embargo, explica, a diferencia de los meses más duros de la pandemia “se están haciendo los test en el momento que se presenta cualquier síntoma, algo que no ocurría en marzo, abril o mayo”.

Mª José García, reconoce que está bajando la media de edad de las personas contagiadas y que ya son “muchos los pacientes jóvenes ingresados en las UCI".