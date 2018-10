¿Se siente Herrera insultado por las palabras de Tejerina sobre el nivel educativo en Andalucía?

La Vicesecretaria Sectorial del PP, Isabel García Tejerina, despertó este jueves una fuerte polémica al mostrar su preocupación por "el deterioro de la educación" en España, ya que en Andalucía un "niño de diez años sabe lo que uno de 8 en Castilla y León".

Estas palabras fueron muy criticadas por el resto de partido, especialmente por el PSOE. La presidenta andaluza, Susana Díaz, ve "desdén supremacista" en las palabras de Tejerina y ha criticado la "ignorancia total" y el "desconocimiento" con el que, según la presidenta de la Junta, la exministra de Agricultura y Medio Ambiente habla de Andalucía. "Le diría a la señora Tejerina que mirara, por ejemplo, el índice de repetición en primaria de los niños" en ambas comunidades, ha dicho Díaz, quien ha asegurado que mientras en Andalucía el dato es del 2,5 por ciento, en Castilla y León se sitúa en el 4,3 por ciento. Ha añadido, además, que las declaraciones "son fruto del caldo de cultivo que ha generado la derecha andaluza durante años", que al hablar mal de Andalucía "ha incrementado el clasismo y el desprecio de sus dirigentes a nivel nacional con esta tierra".

En su programa de este viernes en COPE, Carlos Herrera no ha obviado la polémica y ha tratado este asunto. A diferencia de lo que piensa Susana Díaz, el periodista andaluz no se siente insultado por las declaraciones de Tejerina y lanzar un dardo a la presidenta andaluza. "Yo no me doy por insultado. Cuando uno quiere representar a la Tierra en sí misma...", ha dicho.