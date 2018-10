El sentido tributo de Herrera a Almería, la tierra que lo vio nacer

Este miércoles Carlos Herrera se ha trasladado hasta Almería para realizar desde allí su programa coincidiendo con el aniversario de la empresa hortofrutícola Unica Group. El comunicador no ha querido dejar pasar la ocasión para hablar de su tierra natal, a la que le ha dedicado unas sentidas palabras.

Herrera ha dicho al inicio de su monólogo diario que Almería es una "tierra de todos", una "tierra de oportunidades", "tierra de despertares que vio conjugarse varios factores, además de la iniciativa de sus lugareños y los brazos abiertos para acoger a todos los que quisieran venir, para dejar de ser una tierra de partida y ser una tierra de llegada".

Además, ha señalado que "el agua embalsada, la tierra, el clima, el trabajo, el capital y todo eso que hizo que en los años 60 empezara a despertar una industria que en ese momento, quizás, no preveían aquellos que estaban desarrollándola hasta dónde iba a llegar. Una industria que ha hecho que la provincia de Almería se coloque en altos indicadores de bienestar y de crecimiento económico de PIB, de producto industrial bruto, en sectores como el primario, y que ha hecho que, efectivamente, la gente no se vaya, que el PIB agrícola suponga el 40% de la economía de la provincia, que la provincia haya crecido, es decir, haya crecido su PIB no porque haya reducido su población sino todo lo contrario, aumentado su población ha aumentado la producción, y aumentando la producción los resultados están ahí".

El comunicador ha sicho que "Almería exporta frutas y verduras más que el resto de toda España junta. De ahí que las infraestructuras sean una vieja pelea de esta tierra nuestra para que, efectivamente, desde aquí puedan llegar a muchos lugares todas las cosas que aquí se producen. Ya saben ustedes, un buen día alguien puso un plástico, lo puso Paco 'El Piloto', pues seguramente allí, entre Roquetas y Dalías, y se dio cuenta que las cosechas en vez de una eran tres y, además, llegaban un mes antes y que, además, estaba muy bueno. Y otro siguió y puso otro plástico, otro polietileno, y otro y otro, y saquen ustedes ahora una fotografía aérea de Almería. Verán ustedes lo que es Almería, ¿no?".

Y es que, aunque Carlos Herrera se marchó a Cataluña siendo niño debido a la profesión de su padre, médico, nació en Cuevas del Almanzora. Por eso, siempre que tiene ocasión aprovecha para rendirle tributo a su Almería querida.