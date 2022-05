Santiago Posteguillo, en 'Herrera en COPE': “Amenazo con hacer una saga de seis libros sobre Julio César”

Julio César es uno de los personajes más conocidos de la historia del mundo. Pero aún quedan cosas suyas por descubrir. Partes más desconocidas de su vida que el escritor Santiago Posteguillo espera desvelar en su nueva saga de seis libros centrada en el famoso emperador romano. El primero de los tomos, 'Roma soy yo', acaba de publicarse y en el aborda la infancia y juventud de Julio César.

Una saga que, según ha explicado el valenciano, nunca contempló como una trilogía: “Nunca escribiré una trilogía sobre Julio César”. Un dato que ha querido matizar al explicar que él “ya intuía que la magnitud del personaje no me iba a caber de la forma en que a mi me gusta narrar y relatar la vida de un gran personaje histórico en solo tres novelas porque ciertamente, a mí, la juventud de César, su ascenso político, la guerra de las Galias, su enfrentamiento con Pompeyo o su amor por Cleopatra”.

Acontecimientos que, como él ha explicado, “no le caben en una trilogía y, por eso, salvo la cara y no hago una trilogía sino que amenazo con hacer una saga de seis libros para contar toda la vida de César”.

Un libro en el que, además, él recalca la importancia de conocer bien el contexto histórico de la Roma de entonces para comprender el ascenso del César: “Si no se explica el contexto podemos caer en pensar que César era simplemente un dictador que se rebela contra una república y ni la república romana era una república como la entendemos hoy en día ni su levantamiento es de la forma en la que concebimos hoy a un dictador”, ha afirmado Posteguillo que ha aclarado que César no se levanta contra una república del siglo XXI sino “contra un grupo de oligarcas que controlan todo el poder y la riqueza”.