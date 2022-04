Santiago Muñoz Machado, en 'Herrera en COPE': “'El Quijote' es un libro para toda la vida”

Desde pequeño le han encantado las obras de Cervantes. Y se ha dedicado a estudiarlas a fondo. Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española acaba de publicar 'Cervantes', un libro donde cuenta la vida del autor español partiendo de los fragmentos de autobiografía que Cervantes dejó en sus obras. Un libro que abarca todos los aspectos de la vida del famoso autor y que ha tardado cuatro años en escribir.

Un trabajo que, según ha afirmado el autor, le ha hecho admirar más a Cervantes: “Las cosas se quieren más en la medida en la que se conocen. Y trabajar tanto tiempo, escribir tantas páginas sobre Cervantes, enriquece a cualquiera. Leerlo también, de modo que animo ahora a sus oyentes a hacerme el honor de leer el libro”.

Una obra para la que, sin lugar a dudas, ha tenido que leerse el libro estrella de Cervantes, 'El Quijote', unas cuantas veces. Algo que también anima a hacer a todo el mundo el director de la Real Academia Española que asegura que “'El Quijote' tendría que leerlo todo el mundo muchas veces. Realmente, 'El Quijote' es un libro para toda la vida. No es de ese tipo de novelas que se leen y se ponen en un estante porque ya se ha cumplido con ella, hay que volver continuamente a sus páginas”. De hecho, el autor ha afirmado que, en su caso, “'El Quijote' forma parte de mis libros de compañía, de los que tengo siempre encima de la mesa y de vez en cuando leo”. Tanto que, ha asegurado, que lo habrá leído unas veinte o treinta veces, aunque no de forma completa, sino “en pequeñas porciones, lecturas de solo un capítulo”. Lo dice el orgulloso propietario de unas treinta ediciones de 'El Quijote', aunque afirma que no se considera “coleccionista o maniático” y que últimamente a la que acude es a la publicada por la Real Academia Española, institución que él dirige.