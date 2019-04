Así recuerda Herrera a Sánchez que él sí exigió un cara a cara con Rajoy

La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aceptar el debate electoral a cinco propuesto por Atresmedia en el que estará Vox ha marcado el inicio de la campaña electoral para las generales del 28 de abril, que comienza oficialmente esta medianoche. Cinco días antes de esa cita con las urnas, el martes 23, será el debate de los candidatos de PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos y Vox. Es el formato que ha aceptado Sánchez en detrimento de otras propuestas como el 'cara a cara' con el líder de los 'populares', Pablo Casado, o un debate a cuatro en Televisión Española. El PSOE ha justificado la elección de Sánchez de aceptar el debate de Atresmedia que incluía a Vox por considerar que esa fuerzapresenta candidaturas en toda España y supera el 10 por ciento en intención de voto según el CIS.

En su monólogo de este viernes, Herrera ha analizado la decisión del presidente. "Sánchez ha decidido que, como ahora es él el presidente, debates donde se la juegue cara a cara con alguien no lo va a hacer - tampoco es ninguna sorpresa que no lo haga - pero sí en cambio uno a cinco en Antena 3, perteneciente a la empresa que le publicó su libro. Libro que tampoco escribió él. ¿Para qué dices 'sí' a un debate a cinco? Lo primero para darle visibilidad a Vox. Lo que quiere es que se vea el 'tripartito' y las tres derechas. A ver si hay suerte y entre ellos además se atizan. La pretensión de Sánchez, al que todo le viene de cara, es dar a entender a los indecisos que es o él o una cosa de tres tíos de derechas que no se sabe bien cómo se van a entender. Pero sobre todo un grupo que se llama Vox, que es al que mete en todas las conversaciones. ¿Por qué? Porque yo voy a ver si excito el voto de mis partidarios y que teman que vienen los "cachorros del nazismo". Y por eso no acepta un cara a cara con el otro candidato que puede ser presidente del Gobierno", ha dicho.

El comunicador cree que un cara a cara entre Sánchez y Casado sería muy interesante. "Pero este cuentista que muchas veces reclamó un debate con Rajoy, y lo tuvo cuando lo llamó 'indecente', ahora se esconde y dice que si te he visto no me acuerdo", ha concluido.

