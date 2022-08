Roy Borland, en ‘Herrera en COPE’: "De la nada al hit, suelen venir más problemas que glorificaciones"

Apenas tenía dos años y Roy Borland aporreaba ya las teclas del piano de su padre, un reconocido pianista que posiblemente nunca pensó que la historia de su hijo con la música estaba empezando justamente ahí. Una pasión que desarrolló años más tarde en el conservatorio, un hobbie que combinaba con el baloncesto. "Estaba totalmente seguro de que iba a ser el siguiente Mikel Jordan" asegura el artista, que durante tres años se centró en el deporte llegando a jugar incluso en el Real Madrid "aunque muy poco" confiesa.

Amante de la música de Boby McFerrin, uno de los cantantes más infravalorados que lo conquistó aún más cuando pudo asistir a un concierto en directo. "Fue la primera vez en mi vida que sentí una energía" cuenta Borland, que no necesitó llegar puntual para sacar la conclusión de que "Es un tipo que tiene una luz espectacular". Un referente que lo acompañó también como cancionista, una etapa que acabó hace justamente un año. "Dejé de hacerlo porque ya no tenía tiempo" comenta Roy, quien añade estar preparándose para que, en algún momento de su carrera, "tener el truco pillado de la composición y empezar a fijarme en otras cosas". Opina que esas composiciones que se convierten en un hit antes de que tú mismo fueras artísta, no son tan positivas como piensa la gente "De la nada al hit, suelen venir más problemas que glorificaciones".

Enfocado en su música, y no tanto en las composiciones para los artistas que demandan sus letras, Roy Borland confiesa en la presentación de su nuevo EP 'Cena' que una buena canción surge "Estar en el momento, y en el sitio adecuado".