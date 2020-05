Rosa Díez saca a la luz la responsabilidad que Iglesias ha obviado en esta crisis del coronavirus

Rosa Díez ha lamentado que el vicepresidente segundo Pablo Iglesias no haya hecho "nada bueno" durante su tarea como coordinador de los servicios sociales asignada por el ministro Salvador Illa. En dichas competencias entraba el control de las residencias de mayores. El 19 de marzo, Iglesias prometió una ayuda de 300 millones de euros para estos centros, unas ayudas que algunos gobiernos autonómicos denuncian que no han llegado, como es el caso de la Comunidad de Madrid. En su repaso a la actualidad política en tres tuits, Díez critica que el Gobierno no sume a la lista oficial de fallecidos muchos ancianos muertos por coronavirus pero sí desaparezcan de la seguridad social en el cobro de pensiones. "Las residencias de mayores son responsabilidad de Pablo Iglesias. Cuando se quedó fuera del comité de la Covid, montó una rueda de prensa reivindicando su autoridad sobre esos centros. En estos tres meses que no ha hecho nada positivo para resolver sus problemas y se ha mantenido la orden de que no se llevaran a los ancianos enfermos a los hospitales. Iglesias Turrión es el responsable directo de todos estos mayores que han desaparecido del escenario. Tiene una responsabilidad directa en la muerte de todos ellos", ha criticado Díez.

La exdiputada también ha lamentado que 900.000 españoles sigan sin cobrar el ERTE prometido por Sánchez. "Como cada día hay un nuevo escándalo se nos olvida que este Gobierno ha abandonado mientras los amigos de los ministros se forran con licitaciones directas. Una empresa amigo de Ábalos comprando mascarillas ha pasado de facturar 100.000 euros al año a 40 millones en estos últimos tres meses. Pero de los españoles se olvidan y no cobran", ha dicho.

Por último, Díez ha criticado la purga que Marlaska ha llevado a cabo en la cúpula de la Guardia Civil y las presiones a las que está sometiendo a la jueza encargada de investigar el 8-M. "Marlaska exigió a un coronel que pudiera a sus subordinados una información que la juez había prohibido dar. Y para contrarrestar anunciar que les va a pagar lo que les debe desde hace dos años. Piensa que así puede sobornar a la Guardia Civil y Policía. Como no tienen honor, creen que los demás son iguales. Y mientras hace todo esto, empieza a perseguir a la jueza. La Abogacía del Estado hace informes para desacreditar a la jueza porque no la pueden cesar. Tenemos un gobierno, en términos democráticos, de vergüenza", ha dicho Díez. La exlíder de UPyD que ella también saldría a la calle a manifestarse en contra de este Gobierno si pudiera.

El indigno Marlaska intenta sobornar a policías y guardias civiles abonando un incremento salarial q llevaba dos años reteniendo fraudulentamente. Este Gobierno despótico no conoce el honor de nuestras Fuerzas Armadas.Cree el ladrón q todos son de su condición. #GobiernoDimisión — Rosa Díez (@rosadiezglez) May 27, 2020

Llamada de socorro de una de las 900000 personas que llevan tres meses esperando que les paguen el ERTE. El gobierno de la propaganda oculta también esto. pic.twitter.com/GAZmPGF7N6 — Rosa Díez (@rosadiezglez) May 24, 2020

En España las personas mayores desaparecen por partida doble: Sánchez las elimina de la lista de fallecidos por la Covid19 y la Seguridad Social de la de pensionistas. Que solos se quedan los muertos... https://t.co/mnVLOCllU1 — Rosa Díez (@rosadiezglez) May 27, 2020