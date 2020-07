Rosa Díez: "¡Quién se va a fiar fuera de nuestro país de un Gobierno que miente en todo!"

Rosa Díez ha denunciado este viernes las mentiras del Gobierno en su gestión de la crisis del coronavirus y las consecuencias que se derivan de ellas y que están sufriendo ya los españoles. En su sección semanal en "Herrera en COPE", la exdiputada ha hablado de las polémicas palabras de Fernando Simón contra el turismo para retratar al Gobierno. "Simón se ha alegrado de que no vengan turistas. Pero claro, recordemos que era la persona que recomendaba no llevar mascarillas porque el Gobierno estaba desprovisto de ellas. Ahora también sabemos que el comité de expertos que el Gobierno dijo que existía no era real. En cualquier democracia, eso le habría costado al Gobierno su caída. Ni saben contar los muertos. ¿Y nos extraña que haya países que cierren fronteras con nosotros? ¡Quién se va a fiar en un Gobierno que miente en todo! ¿Quién va a creer los datos que da España sobre los controles o nuestra seguridad?", se ha quejado Díez.

Díez también ha denunciado que los vascos acudieron el pasado 12 de julio a votar a las urnas sin conocer datos esenciales sobre la economía o la situación de la pandemia porque el gobierno vasco los ocultó. Trece días después de las elecciones empezaron a salir los datos negativos para País Vasco. Datos de mayo y junio, que el Gobierno vasco ya tenía antes y no los publicó. Se detuvo a los responsables del vertedero de Zaldivar y se ocultó que el País Vasco es una de las zonas más afectadas por los brotes. Era un oasis pero no lo era. Eso de '¡qué bien gestionan los nacionalistas' era mentira. Y con esas mentiras fuimos a las urnas", ha denunciado.

Por último, Díez ha criticado que Sánchez dijera en una entrevista en televisión que las ayudas de la UE a España suponían el 60% del PIB español, cuando en realidad supone el 14%. "¿Se puede ser más tonto y más soberbio? Vahya con el doctor en Economía...", ha concluido.

Oigo a un tertuliano en @HerreraenCOPE “explicar” que Simón se alegra de que no vengan turistas extranjeros porque él “ es un científico” y se comporta como tal. Claro, como cuando reconoció que no recomendaban mascarillas “porque no había”. Muy científico todo, ya ven... — Rosa Díez (@rosadiezglez) July 28, 2020

Euskadi entra en recesión. El Gobierno Vasco (PNV y PSOE) falsificó las cifras, nos mintió antes de las elecciones del 12 de julio. Es un fraude y una vergüenza. https://t.co/ptV66AxIPApic.twitter.com/LdD0J4ArMO — Rosa Díez (@rosadiezglez) July 24, 2020