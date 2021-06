Rosa Díez, ante la concentración de Colón: "La descalificación del Gobierno es porque les preocupa mucho"

La plataforma cívica Unión 78 ha convocado a todos los españoles a salir a la calle este domingo 13 de junio para protestar contra los indultos que el Gobierno va a conceder a los secesionistas catalanes.

Para convocar a la cita, que es a las doce del mediodía en la Plaza de Colón de Madrid, Rosa Díez miembro de Unión 78 ha asegurado en "Herrera en COPE" que "salir a la calle es la única forma de frenar a Sánchez", porque "una cosa es Sánchez y su Gobierno y otra cosa son los españoles y la única forma de frenar a este tipo es salir a la calle y ¿hay algún sitio mejor para hablar que la Plaza de Colón y bajo la bandera de España?".

Esta concentración es una desgracia para el Gobierno

Asegura Rosa Díez que la descalificación que están llevando a cabo los miembros del Ejecutivo comparando la concentración del próximo domingo con la anterior foto de Colón significa que "les ha preocupado mucho. Todas esas manifestaciones de intento de descalificación es que le preocupa mucho que haya una movilización en la calle y que además no parta de los partidos políticos les preocupa mucho. La anterior foto de Colón, que la convocaron los partidos políticos, fue una buena foto y provocaron que el Gobierno de España no tuviera un relator en la mesa y tanto insistir en que la foto de Colón fue malo, pues mira cómo les ha ido en Madrid. Sánchez y su tropa son conscientes de que la situación ha cambiado y por eso tratan de atacarnos con la foto, la foto... Y todo lo que dicen la gente reacciona en contra, ha pasado hasta con la vacuna. AstraZenaca no y todo el mundo pide que le pongan AstraZeneca. Para el Gobierno esta concentración es una desgracia. Ya no tienen salida, lo mismo que intentaron manipular durante la campaña de Madrid, pero la realidad se impone y ante un Gobierno en comandita con los golpistas, la ciudadanía dice no".

La convocatoria del domingo, dice Rosa Díez está teniendo un gran apoyo desde toda España y hasta desde otras partes del mundo como en Miami, "los españoles por el mundo que yo llamo" y va a tener un gran apoyo porque "había muchas ganas de comprometerse con la democracia y las instituciones" ante lo que va a hacer Pedro Sánchez, los indultos a los golpistas que son "una aberración en términos jurídicos, pero sobre todo es una traición, una barbaridad en términos políticos".

Asevera la expolítica socialista que "el indulto forma parte de la estrategia de Sánchez, el indulto no solo es una arbitrariedad es una ilegalidad, es un gesto político de amnistía del golpismo".

El que tenga complejo que se quede en su casa

La concentración de la Plaza de Colón es una concentración cívica, de ciudadanos de cualquier condición política. Todos los ciudadanos que no quieran que el Gobierno conceda los indultos tienen un hueco, por ello, Rosa Díez afirma que "el que tenga complejo que se quede en su casa".

Ante la pregunta de si se verá en Colón a socialistas críticos con el Ejecutivo de Sánchez como González o García Paje, Rosa Díez afirma que "todo los socialistas son ciudadanos españoles y pueden estar en contra de lo que hace el Gobierno. Todos los críticos si se comportan tanto como ciudadanos como socialistas, claro que tienen que ir. Entre los que estemos el domingo en la manifestación de Colón habrá muchísimos que hemos votado al Partido Socialista".

