Rosa Díez intuye el motivo por el que la Abogacía del Estado tarda en publicar su informe sobre Junqueras

Rosa Díez considera que "en términos democráticos", las palabras de la ministra y portavoz del Gobierno Isabel Celaá desdeñando la vía judicial para el conflicto catalán, es "lo más fuerte" que ha escuchado nunca. "Hay que seguir tratando políticamente los temas que afecten a la cuestión catalana. No llevando lo judicial - ya ha sido bastante la herencia que se nos ha dejado, que es la sentencia del procés, por haber tratado lo que era político por el ámbito judicial. - y sigamos por la vía política", dijo la ministra el viernes pasado tras el Consejo de Minisitros.

Unas palabras que, pese a que no han levantado una fuerte polvareda, han indignado a la exdiputada. "Me parece un acto de corrupción política de un calibre máximo. Que no hay que juzgar a los delincuentes siempre que sean políticos y estén de acuerdo con el gobierno. Es decir, si eres un político y cometes un delito pero eres socio de Sánchez, no te pueden juzgar. En términos democráticos, es lo más fuerte que yo he escuchado en los últimos tiempos. Sánchez pide impunidad para los políticos delincuentes si son de la cuerda de Sánchez. ¿Qué hubiera pasado si esto lo hubiera dicho un dirigente del PP en pleno juicio de la Gürtel?", se ha preguntado Díez.

Además, alerta de que el informe de la Abogacía del Estado a favor de Junqueras podría ser usado por los independentistas en Europa para dar la imagen de la Justicia España. "Va a servirles para hacer propaganda contra España. Por eso insisten en este informe aunque no sea vinculante. ¿Y por qué no termina de salir? Porque el borrador lo está mirando Junqueras", ha dicho. Y asegura: "El hecho de que la investidura del presidente dependa de un informe a la carta de la Abogacía del Estado que satisfaga a un delincuente condenado en sentencia firme por sedición y por malversación es un desprestigio para España tremendo".

Por último, Díez ha alabado el discurso de Felipe VI en Nochebuena. "El Rey recogió algunas de las cosas que son obviedades: que los extremos son negativos, que España ha hecho muchas cosas en su historia de las que tenemos que estar orgullosos, elogió la Transición, pidió unidad... Son obviedades pero es necesario que sean recordadas. Sobre todo porque si alguien me hubiera dicho hace nada que iba a ver a un socialista mendigar el apoyo de un delincuente, no me lo hubiera creído. Y si me dicen que el PSOE iba a tragar, tampoco", ha concluido.

O sea, el gobierno de Sánchez dice que en España no se puede juzgar a los delincuentes si los delincuentes son socios del PSOE . Repugnante corrupción. https://t.co/5E0m01eJQb — Rosa Díez (@rosadiezglez) December 22, 2019

El escrito de la Abogacía del Estado, convertida en equipo de defensa de Junqueras, no tendrá efectos jurídicos, pero los tendrá políticos y será utilizado para desprestigiar a España y a sus instituciones en EUROPA. Es lo q Ezquerra pide y es lo q le entrega Sánchez, el impostor — Rosa Díez (@rosadiezglez) December 24, 2019