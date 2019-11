Rosa Díez: "¿Son los diputados de Vox un peligro para la democracia y no los de ERC o Bildu?"

Rosa Díez ha valorado este viernes los resultados electorales del 10-N y el preacuerdo de Gobierno alcanzado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La exsocialista está preocupada por dicho pacto y se preocupa si la "gente decente" queda en el PSOE va a hacer algo para impedir que salga adelante. ¿"van a hacer algo estas personas decentes con sentido de Estado? ¿Van a hacer algo más que hablar tibiamente o decir lugares comunes? Lo que puso sobre la mesa Sánchez e Iglesias es muy serio: nos han ofrecido un gobierno de extrema izquierda. Iglesias defiende la autodeterminación, que existen presos políticos y no es un país democrático. No hace falta que sumen con los independentistas, con él ya se está quebrando el orden constitucional", ha señalado Díez.

La exdiputada afea que el PSOE tilde de "progresistas" a gente que defiende la autodeterminación. "¿Estos son progresistas? Me da asco. Con Otegui se puede negociar, por lo que parece", ha señalado. Por eso, Rosa Díez cree que aún es posible un pacto entre PSOE y PP que impida que salga adelanto el gobierno con populistas e independentistas. "Tenemos que hacer todos los esfuerzos para intentar que el acuerdo PSOE - Podemos no llegue a buen puerto. Que la sociedad que quiere a su país y ama a la democracia presione para ello. Sánchez ha tratado de desalentar a la sociedad y parece que a la gente le vale solo con que haya un gobierno. Además, han señalado a los malos: Vox. Y yo me pregunto: ¿los 52 diputados de Vox son un peligro para la democracia pero no lo son los diputados de ERC, JxCAT, Bildu, BNG...? Yo tengo muchas diferencias con Vox, pero ellos no atentan contra la democracia", ha concluido.

Y a quienes dicen que a este infame acuerdo entre bolivarianos y socialistas le faltan votos,no se engañen: tendrán el apoyo entusiasta de los enemigos de España, empezando por los sediciosos catalanes y terminando por los terroristas vascos. ¿no queda nadie decente en el PSOE? — Rosa Díez (@rosadiezglez) November 12, 2019