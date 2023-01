Rodrigo Sánchez, director de arte: “Mi madre nunca supo a qué me dedicaba"

Con un folio en blanco, el director de arte, Rodrigo Sánchez, consigue plasmar ideas que captan el interés y la atención del lector: un uso correcto de los colores, las diferentes tipografías, los espacios... Es una persona que ha hecho historia en nuestro país con sus portadas creativas y originales en Metrópoli: “Mis mejores trabajos los he hecho con estrés, poco tiempo y cero presupuesto”

¡Qué poder tiene una portada de un libro, de un periódico o de una revista para llamarnos tanto la atención! “Cuantos menos elementos uses mejor”, ha reconocido Sánchez. “Lo bueno de una portada es que vale todo. Lo que tienes que hacer es manejar técnicas y crear un propio estilo”.

¿Alguna vez te has cuestionado qué signfica ser director de arte? Durante la entrevista, Alberto Herrera le ha preguntado por este título y Rodrigo le ha respondido riéndose:“Mi madre nunca supo a qué me dedicaba. Ella pensaba que me regalaban el dinero o era una tapadera”. En realidad, es “no hacer nada, pero hacerlo todo”. Un ejemplo muy concreto de su trabajo es ser un director de orquesta: “La historia es que tú eres el compositor de esa sinfonía, pero no tocas ningún instrumento y todos tocan para ti”.