Rivera responde en COPE a la foto de Óscar Puente: "Si buscas sectarismo en el diccionario aparece él"

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha difundido mediante su cuenta de Twitter una imagen del líder de Cs, Albert Rivera, con el de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, mientras hablaban en privado en la cafetería del Congreso.

“Les va a ir bien a estos dos”, escribió Puente casi al mismo tiempo que se hacía oficial la repetición de elecciones generales el 10 de noviembre. A los pocos minutos Pablo Iglesias publicó un tuit en el que calificó de “patético” a Puente.

Les va a ir bien a estos dos. pic.twitter.com/eDhl84TeJv — Oscar Puente (@oscar_puente_) 17 de septiembre de 2019

Este jueves en 'Herrera en COPE' Albert Rivera le ha respondido al que también es portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE. “Me cuesta un montón intentar pensar qué piensa Óscar Puente y, además, me da bastante pereza. Pero si vamos al diccionario y buscamos la palabra sectarismo aparece él y Sánchez debajo. A mí este PSOE sectario que criminaliza a todo el que piensa distinto no me gusta”, ha dicho Rivera.

A su juicio, “el señor Puente no entiende lo que es la política. Si en el bar del Congreso los políticos no podemos hablar, a partir de ahora habrá que preguntarle a Sánchez y a Puente con quién podemos cruzarnos por el pasillo. Se puede hablar con los del PSOE, gloria bendita, pero no se puede hablar con los del PP, Podemos o Vox”, ha continuado.

Molesto, el presidente de Cs ha dicho que el “sectarismo” del regidor “es antagónico a un liberal, que respeta a los que piensan distinto”.