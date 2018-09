"La Razón": "En el PSOE hay desazón ante la posible renuncia de otra ministra"

Otra ministra en dificultades: la titular de Justicia, Dolores Delgado. Víctima de la grabadora de ese policía Villarejo acostumbrado a chapotear en las cloacas del Estado y sobre todo, como subrayan hoy los periódicos, víctima de sus mentiras incompatibles con el oficio de notaria mayor del Reino. Dice "El Mundo" que una grabación fuerza a Delgado a recordar tres encuentros con Villarejo. Un ejercicio de memoria que ya veremos si le sirve para conservar el puesto, porque recopilan los diarios hoy que en una semana dio hasta cuatro versiones de su relación con el policía.

ABC la coloca en portada junto a otra perejil de todas las salsas, el juez Baltasar Garzón, y el polémico comisiario. "Grabada por Villarejo, cazada por sus mentiras", titula este diario. Por lo demás, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, es la otra gran protagonista de las portadas. Titula "El País": "PP y Ciudadanos dejan sin salida al gobierno para aprobar sus presupuestos". Destaca la prensa que el CIS presentará una encuesta electoral al mes y no cada tres como hasta ahora. Dice ABC que se trata de cocinar para el gobierno la fecha de las elecciones y "La Razón" echa cuentas: los CIS mensuales costarán casi tres millones de euros. Cierta sensación hoy en la lectura de los periódicos de final de ciclo, de que la cosa no da mucho más de sí. El gobierno se queda sin atajo y "El Mundo" lo resume con esta frase atribuida a Edward Kenney y que coloca bajo su mancheta: "En política pasa como en las matemáticas: todo lo que no es totalmente correcto está mal"

Vamos por partes. Pinta negro el futuro de la ministra Delgado porque los periódicos ponen el foco en que mintió sobre su relación con este policía. Dice el editorial de "El Mundo" que después de que se publicasen ayer los audios de una comida con Villarejo en 2009, el castillo de mentiras se desmoronó por completo. Está en el alambre además por ese extraño compadreo entre quien entonces ejercía de fiscal de la Audiencia Nacional y un personaje vinculado con las más sórdidas cloacas del Estado. Cuenta Pilar Ferrer en "La Razón" que la sensación en el PSOE es de desazón absoluta y en el gobierno hay dos posiciones: la de quienes piensan que la dimisión de la ministra, la tercera en cien días, sería una catástrofe pero también una sutura falsa para ganar tiempo y los que abogan claramente por disolver las cortes, convocar elecciones y presentar un nuevo equipo limpio de ataduras. Luis Ventoso en ABC escribe hoy que lo peor que traído Sánchez es la instauración de la mentira como una herramienta política normal y añade que lo que necesita de verdad es un polígrafo, un medidor de trolas, que ahorra a este gobierno el tobogán de sonrojos, trampas y chapuzas por el que se desliza de cabeza hacia la inanidad. A todo esto, los periódicos ponen negro sobre blanco las exigencias de podemos: diez mil millones de euros de subidas fiscales y entre otras cosas, como señala "El periódico de Cataluña", ponen otra vez en la mesa de Sánchez la tasa a los bancos.

El golpe de la Mesa del Congreso contra la artimaña para evitar el veto del Senado deja al gobierno tocado pero no hundido. El choque va a continuar hoy mismo en la junta de portavoces. La estrategia se explica en "El periódico de Cataluña": colar en el orden del día del próximo pleno del congreso la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria por vía de urgencia. "El País" se lamenta de que estén en juego el permiso que este gobierno había logrado de Bruselas para gastarse seis mil millones de euros más. La trampa ha quedado desmantelada - dice ABC - y lo que queda es un gobierno que no saca adelante sus proyectos, viven en vilo con los conflictivos pasados de sus ministros y se desangra en desmentidos continuos. ABC lo dice claro: se le llama fin de legislatura. Y la verdad es que en la lectura de la prensa hay una cierta sensación de fin de ciclo. Todos los diarios destacan que el CIS cocinará a partir de ya una encuesta electoral al mes. Escribe Lorente Ferrer en "La Razón" que el objetivo está claro se trata de que este gobierno elija la hora de irse.