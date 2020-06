La revelación de Rosa Díez que provocará la vergüenza de los sindicatos: "¿Dónde están?"

Rosa Díez ha criticado que los sindicatos no estén ejerciendo presión sobre el Gobierno ante el impago del ERTE a muchos trabajadores o el masivo contagio de sanitarios durante la pandemia del coronavirus debido a la falta de equipos de protección. En un sección semanal de cada viernes en "Herrera en COPE", Díez ha tildado de "drama humano" que muchos trabajadores aún no hayan cobrado el ERTE que les corresponde tres meses después. "¿Dónde están los sindicatos para hablar en nombre de estos trabajadores? ¿Para hablar de los sanitarios contagiados? En la España de Sánchez en la que sus amigos se han hecho multimillonarios y se han establecido 200 normas sin control, hay trabajadores que no les dan lo que les corresponde. Me parece muy notable que los sindicatos estén callados", ha dicho.

La exdiputada también ha puesto en el punto de mira que el Ministerio del Interior haya autorizado la visita de dirigentes de Bildu a presos de ETA en diferentes cárceles. Díez ve claro que detrás de esta decisión hay algo más que una estrategia de blanqueo de los socios de Sánchez. "También es una estrategia de blanqueo de los propios asesinos. Se les quiere dibujar como víctimas cuando todavía hay más de 300 crímenes sin resolver. Con Sánchez, España ha llegado a ser el primer país de la infamia en lo que respecta a los terroristas y los testaferros de los terroristas", ha explicado.

Por último, Díez ha dejado entrever que existe un plan para que Sánchez deje caer a Iglesias con el objetivo de quedar limpio de todos los desastres de la gestión de esta crisis sanitaria. "Yo creo que hay una campaña de quienes mandan sin presentarse a las elecciones para que echen a Iglesias y que Sánchez salga impune. Todos nos fijamos en Iglesias porque Sánchez parece que no ha sido el culpable, pero el presidente es el primer responsable de los miles de muertos que ha habido y que se esté cuestionando el sistema del 78", ha concluido.

Centenares de miles de españoles ingresaron su última nómina en el mes de marzo y a día de hoy siguen sin cobrar el ERTE. Muchos tienen familia e hijos y nadie habla en su nombre. La propaganda gubernamental ha tapado esta dramática realidad con la renta mínima vital. Vergüenza. — Rosa Díez (@rosadiezglez) June 13, 2020

El tour macabro de los prescriptores de ETA autorizado por Sánchez y Marlaska, sus socios. Y sus cómplices. Cuanta infamia... https://t.co/ABnmTRzaGZ — Rosa Díez (@rosadiezglez) June 18, 2020

Ha comenzado la operación “ salvar al soldado Sánchez”. Que parezca que todo fue un accidente. Es triste que la única esperanza de que el establishment no consiga blanquear la historia de Sánchez es que Sánchez no se deje... — Rosa Díez (@rosadiezglez) June 15, 2020

