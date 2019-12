Repaso de Herrera a Sánchez por las consecuencias para España de su acuerdo con ERC por seguir en Moncloa

Carlos Herrera ha comenzado su monólogo de las 06.00 de la mañana analizando las consecuencias para España de ese hipotético acuerdo entre PSOE y ERC. Y es que el 'sí' de los independentistas vendrá con importantes condiciones que afectarían gravemente a la unidad de nuestro país.

"Esquerra Republicana y el Partido Socialista están en horas cruciales ahora mismo, cruzándose mensajitos, haciéndose como que se quieren, que no se quieren, que se exigen, que no se exigen... pero, efectivamente, dando todo por hecho para cerrar un trato que por inaudito que parezca se va a producir porque Sánchez 'calamidad' quiere ser el presidente del Gobierno a cualquier precio. Y el que pone el precio, quien pone el precio, Esquerra Republicana porque hace falta, que bien se abstenga obviamente a favor en primera o segunda votación para que este individuo siga durmiendo en su colchón favorito de la Moncloa. Claro, y el precio que pone es que es muy caro; no es el mismo el que le pondría el PP o el que le pondría Ciudadanos si quisiese pactar con ellos, que le pediría que no se olvide de la disciplina fiscal... No, no, Esquerra lo que quiere es que el Estado haga como como que no ve las cosas, como que mire para otro lado, Esquerra quiere que cuando los reglamentos de la Generalidad saquen a los presos de las cárceles la Fiscalía no ponga peros, Esquerra quiere que cuando den los pasos que tengan que dar para que la segunda intentona salga bien el Estado no apele al Constitucional. Por supuesto también que se olvide del 155", así resumía Herrera las pretensiones de ERC para rubricar el acuerdo con Sánchez.