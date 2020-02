El repaso de Herrera a Iván Redondo por su 'reverencia' a Torra: "Todos tontos a todas horas no podemos ser"

El comunicador ha criticado con dureza las concesiones de Sánchez al independentismo y ese simbólico gesto de Redondo al presidente de la Generalitat:

"Si Sánchez quiere ir porque tiene acuerdos con un partido en concreto y quiere bañarse en una piscina de retórica y dejar algunas frases para el mármol, allá él. Es cosa suya, el problema es que no nos lleve en la maleta a todos los demás. El problema es que las decisiones que tome no nos afecten a todos los demás como evidentemente van a afectar las promesas y el cargamento de regalos de Rey Mago. Este individuo ha llevado todo a su entrevista con un inhabilitado, con un señor que su propio Parlamento le ha retirado el acta de diputado. Todo está simbolizado en esa consideración, y luego en una plástica, en una fotografía plástica en el cabezazo que su gurú, Iván redondo hizo. La reverencia, eh, la reverencia a Torra. Pista del Gobierno. La persona, el jefe del gabinete de Sánchez claudicante. Y esto es poco; casi casi es una forma de aceptar una extorsión. Luego es muy bueno ver cómo se justifica para todo este Gobierno. Decía Redondo que 'no, no, es que me estaba diciendo una cosa y he acercado la cabeza'. Mira, no te inventes. Lo peor, a veces, son las excusas. Lo peor de Elizabeth Warren es cuando baja de un vuelo, de un jet privado, ella que tanto ha dicho que no se qué del cambio climático, y quererse esconder detrás de su jefa de prensa pensando que no la van a ver. Eso es lo peor, bueno pues lo peor del redondismo y del sanchismo, y de todos estos chisgarabís, son las explicaciones que dan como si de verdad fuéramos tontos. Hombre, algunos podemos serlo un poco pero todos tontos a todas las horas, no podemos ser".