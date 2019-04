El repasito histórico de Herrera a Iglesias tras 'coquetear' con el independentismo canario

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia, Pablo Iglesias, ondeó el pasado sábado la bandera independentista de Canarias durante un mitin en Las Palmas de Gran Canaria. La bandera está vinculada al independentismo canario desde 1964 y, en concreto, al grupo Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC), que también utilizó el terrorismo.

Este lunes, Carlos Herrera ha recordado en COPE la triste historia que tiene detrás dicha bandera. "Esa bandera responde al MPAIAC, del que habría que decir que tenía un brazo armado. Y ese brazo armado colocó varias bombas en las islas y en Madrid. Una de esas bombas mató a un policía, que la iba a desactivar. Y el caos de un par de bombas en aeropuertos canarios fue origen del accidente aéreo de los Rodeos, que se llevó por delante más de 500 vidas. Esta serie de imbéciles deberían saberlo cuando blanden según qué banderitas. Y todos aquellos que coqueteen con el archipiélago canario independientes, pobrecitos míos... Sólo tienen que recordar lo del Sáhara", ha dicho Herrera.

El comunicador cree que sus mítines se nutren exclusivamente de todo lo que sea antiespañol. "Todo lo que resulte símbolo constitucional de España tiene que ser removido.Vamos, que ya si hay algo más absurdo en el mundo, es el independentismo canario. El independentismo canario. Pregúntenle ustedes a los canarios. La mayoría le dirá: “¿Qué está usted loco? ¿Qué quiere que nos quedemos aquí solos delante del moro, sin Europa? ¿Pero usted de qué me está hablando?" Bueno, pues es lo que defiende el tío este. Eso que llama España plurinacional, que es mentira. Es la anti España. Y amenaza con subir los impuestos a los bancos, que es subírselo a los clientes de los bancos, por cierto, con el argumento de que la derecha baja los impuestos a los ricos. No es verdad. A los no ricos, a la clase media le sube siempre los supuestos la izquierda. Y la ruina, claro, por supuesto, porque estos son especialistas en arruinar lo que toca", ha concluido.

