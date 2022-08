La reacción de Herrera al saber que Guardiola aparece en los 'papeles de Pandora': "Tanta sensibilidad social"

Durante estas semanas de verano, en COPE.es estamos repasando los mejores momentos que nos ha dejado la temporada de 'Herrera en COPE' para hacer más amena la espera antes de que comience la nueva temporada el próximo mes de septiembre. En este sentido, recuperamos el instante en el que Carlos Herrera comentaba la presencia de Pep Guardiola en los 'Papeles de Pandora'.

Carlos Herrera se refirió a la presencia de numerosas personalidades de todo el planeta en los conocidos como 'papeles de Pandora'. Unos documentos que recogen los nombres de diversas personalidades mundiales que han utilizado cuentas offshore en paraísos fiscales para intentar evadir sus responsabilidades tributarias, y entre cuyos nombres figuraba el actual entrenador del Manchester City, Pep Guardiola.

Guardiola usó sociedades offshore para evitar impuestos

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, es uno de los 600 españoles que aparecen en los "Papeles de Pandora" por haber tenido sociedades "offshore" para no pagar impuestos. Guardiola figura en la nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que en esta ocasión ha sido denominada como "Pandora Papers".



Más de 600 periodistas de 117 países han analizado durante dos años 11,9 millones de documentos procedentes de 14 despachos de abogados especializados en crear sociedades "offshore" en paraísos fiscales. Se trata de compañías que están radicadas en países distintos al domicilio de los administradores y que son legales siempre que su actividad sea declarada donde reside el propietario.



Según La Sexta, Guardiola fue titular de una cuenta en una entidad bancaria de Andorra mientras dirigía el F.C. Barcelona y hasta 2012, cuando decidió acogerse a la amnistía fiscal promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy, pocos meses después de abandonar el banquillo culé.



La cadena de televisión cita fuentes del entorno del exjugador del Barça, que explican que recibió en esa cuenta sus honorarios como jugador del Al Alhi, el club qatarí (entre 2003 a 2005), debido a la imposibilidad de "obtener el certificado de residencia en Qatar". Los "Papeles de Pandora" también han revelado que 14 líderes mundiales en activo escondieron fortunas de miles de millones de dólares para no pagar impuestos.

Entre otros, el rey Abdalá II de Jordania gastó 100 millones de dólares en casas de lujo en California y otros lugares, mientras que líderes de República Checa, Kenia y Ecuador ocultaron a las autoridades propiedades y dinero en efectivo, según The Washington Post, otro de los medios que ha publicado las filtraciones. Asimismo, figuran en la lista el cantante Julio Iglesias, el exprimer ministro británico, Tony Blair, la modelo Claudia Schiffer y la cantante Shakira.



La reacción de Herrera a la presencia de Guardiola en los 'papeles de Pandora'



Carlos Herrera se pronunció sobre la presencia de diversas personalidades en esos 'papeles de Pandora', entre los que se encuentra el entrenador catalán Pep Guardiola: "En las últimas horas hemos tenido una nueva entrega de esas grandes exclusivas mundiales que consisten en hacerse con los datos de compañías dedicadas a la evasión fiscal. Y vuelven a aparecer muchos personajes conocidos que han intentado sortear algunas de esas responsabilidades. Tony Blair, el presidente de Chile, el de Ecuador, Shakira, hasta Corinna Larsen. El caso más divertido, viniendo como viene de un apóstol de lo políticamente correcto, es el de Guardiola. El entrenador del Manchester, que fue el del Barça, etcétera, etcétera. El que tenía tanta sensibilidad social. Bueno, pues moviendo el dinero como cualquier otro millonario con ganas de eludir al fisco".



Este ha sido uno de los mejores momentos que nos ha dejado la actual temporada de 'Herrera en COPE'.