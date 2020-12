La razón por la que Keenan vistió una camiseta con un pingüino al recibir la vacuna que sale en Bridget Jones

Margaret Keenan, una mujer de 90 años, ha sido la primera persona en el Reino Unido y en el mundo en recibir la vacuna contra la covid-19 desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech.

Keenan, a la que todos llaman Maggie, aceptó ser grabada y fotografiada mientras se le administraba la vacuna en el Hospital Universitario de Coventry, en el centro de Inglaterra.

La británica, extrabajadora de una joyería y con cuatro nietos, ha dicho sentirse "privilegiada" por recibir la primera dosis. Y ha recomendado a la población seguir su ejemplo. "No puedo agradecer lo suficiente a May (la enfermera) y al NHS cómo me han cuidado, y mi consejo para todo el que le ofrezcan al vacuna es: póntela, si yo puedo ponérmela con 90 años, entonces tú también".

Según ha dicho este miércoles en 'Herrera en COPE' Paloma García Ovejero, corresponsal en Reino Unido, Keenan es ya la “lideresa” del movimiento a favor de las vacunas en el país, que está “bastante dividido” entre la población con un tercio de los ciudadanos aproximadamente en contra.

Si algo no ha pasado desapercibido, ha sido el atuendo de esta mujer, que ha dado la vuelta al mundo. Y es que, apareció vestida con una camiseta con un pingüino. Aunque ella no dijo nada, se trata de una “prenda benéfica” para recaudar fondos destinados a los hospitales.

Lo de #MaggieKeenan es enorme: eso que lleva puesto -el look me tenía obsesionada- es una “Christmas T-shirt” benéfica que recauda fondos para ayudar a los hospitales locales de @UHCWCharity.



Han hecho camisetas en vez de jerseys para que las puedan usar los sanitarios — Paloma García Ovejero

“Si habéis visto 'Bridget Jones' os acordaréis de que cada 11 de diciembre es el Jumper Christmas Day, el jersey horrible de motivos navideños, que suele ser benéfico. Como los sanitarios no se pueden poner jersey para trabajar porque sudarían demasiado, los del norte de Irlanda decidieron hacer camisetas y Maggie Keenan sin decir nada a nadie se puso una. Ya están más que agotadas”, ha explicado la periodista sobre el porqué de la camiseta de esta abuela solidaria.