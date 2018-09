La Razón: "El PSOE bloquea prohibir los indultos antes de que haya sentencia sobre el procés"

Las portadas este lunes nos muestran el clásico de un presidente que pone tierra de por medio para huir de los problemas domésticos. La imagen de Pedro Sánchez con el primer ministro de Canada en las portadas de El País y ABC y los mensajes ambiguos lanzados por el presidente con esas alusiones a Quebec como modelo para resolver el crucigrama catalán. En "La Razón" se destaca hoy: "El PSOE bloquea prohibir los indultos antes de que haya sentencia sobre el procés". En ABC se cuenta que son ya hasta cuatro los ministros y ministras de este gobierno que le han susurrado al presidente que lo mejor que puede hacer es disolver el parlamento y convocar elecciones. En "El Mundo" se lo dice hoy el presdiente del circulo de empresarios, John de Zulueta. Este empresarios recuerda que en Quebec, dos referendums legales y fallidos de independencia, el último en el año 95, las empresas que se fueron no han vuelto. En un rato, Sánchez aterrizará en Nueva York pero aquí en casa, los periódico le recuerdan la sombra de su sospechosas tesis. ABC ha diseccionado el libro cofirmado con Carlos Ocaña y concluye que Sánchez plagió 1651 palabras de seis textos ajenos y repitió en el libro los errores de su tesis: copiar párrafos completos, sin comillas ni referencias a los documentos originales.

La Vanguardia resume lo dicho desde Canada por Pedro Sánchez: “Sánchez receta empatía para Cataluña y esquiva la hipótesis de los indultos”. El País dice que el Presidente pone a Quebec como ejemplo de que la política puede hallar soluciones. "La Razón" cuenta hoy que Pedro Sánchez bloquea prohibir los indultos antes de la sentencia del procés. "El Mundo" dice que el secesionismo aplaude el apoyo del gobierno a sus presos. ABC dice que el gobierno arremete contra el PP y Ciudadanos por cuestionar los indultos a los presos y añade que pese a tanto guiño no hay ni un sólo avance en la crisis territorial. La estrategia de la distensión está condenada al fracaso, como se comprobará en breve en los fastos y fanfarrias preparados por los progolpistas para el aniversario del uno de octubre. Algo se está cociendo, sugieren los periódicos. Carlos Cuesta cuenta en "OK Diario" que el gobierno ha abierto una línea de contacto directo con el fugado Puigdemont.

Ignacio Camacho cree que "el gobierno se afana en encontrar jueces benevolentes dispuestos a seguir la doctrina de embarrarse la toga con el polvo del camino". Toni Bolaño, en "La Razón", explica que buena parte de los guiños van orientados a ganarse el voto catalán en los presupuestos. El PDeCAT sigue siendo el gran obstáculo, dice esa información.

Y el director de la Vanguardia, Marius Carol, se ha ido a la cárcel de Lledoners a entrevistar al exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras. Dice que no se arrepiente de no haberse marchado, como hizo Puigdemont, que el conflicto es político y no jurídico y que Pedro Sánchez tiene que decir cómo lo quiere resolver. El editorial de "El Mundo" concluye que a la operación diálogo de este gobierno le estorban los jueces y añade que entristece que el gobierno prefiera cortejar a los enemigos del estado antes que convocar unas elecciones que refuerzan su posición.

Este lunes es un día clave para los presupuestos. Explica "El País" que la mesa del congreso deberá estudiar los recursos de amparo de PP y ciudadanos contra esa vía, ese atajo de los socialistas para sortear el veto del senado en la ley de estabilidad presupuestaria. "Un conflicto institucional inédito abre la batalla del presupuesto", resume el diario de PRISA. Va a tener que intervenir la presidenta del congreso, Ana Pastor. Y cuenta "El País" que los socialistas podrían reprobar a la presidenta del congreso, algo que no tiene precedentes.

El senado convertido en al ariete del PP contra el gobierno. Se cuenta hoy en la prensa que mañana sabremos cuando comparece el presidente. En ABC echan cuenta de las palabras plagiadas por Sánchez en su libre firmado junto a Ocaña y cuenta el periódico de Bieito rubido que hasta cuatro ministros (Borrell, Betet, Nadia Calviño Y Ábalos) ya le han sugerido al presidente que lo mejor que puede hacer es convocar elecciones.

La imagen más potente hoy en la prensa es la del Papa Francisco rezando junto a las celdas del museo de las ocupaciones en vilna en Lituania, donde decenas de miles de personas fueron torturadas y asesinadas primero por los nazias por la gestapo y después por el KGB soviético.