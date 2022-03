Raquel Marín, en 'Herrera en COPE': “Hemos reducido el sueño por noche entre una hora y media y dos horas”

El descanso no siempre es fácil de analizar. Puede deberse a problemas de ansiedad, de exceso de trabajo o de ruido. Pero la nutrición, como ha desvelado la neurocientífica Raquel Marín en su libro 'Alimenta el sueño para un cerebro sano', también influye. Y mucho. Y es que la falta de sueño también afecta al sistema inmune, cardiovascular, metabólico, muscular o el nervioso. Algo que la científica intenta solventar con este libro aportando las mejores soluciones nutricionales terapéuticas.

Un problema que, por cierto, no se tenía en el siglo XX, cuando las personas dormían unas dos horas más de lo que descansamos actualmente, como ha asegurado Marín: “Hemos reducido el sueño por noche entre una hora y media y dos horas”. Y las razones, como ha argumentado, no son únicamente sociológicas, sino que hay “un poco de todo”. Por ejemplo, ahora hay “muchos más trabajos que se hacen a cualquier hora del día o de la noche, es decir, que hay turnos que a veces son partidos y a veces son nocturnos”.

Tampoco ayuda, como ha dicho Raquel Marín, el hecho de que hayamos “aumentado mucho la carga laboral y el trabajo que nos llevamos a casa o el trabajar siempre en casa”. Pero no son los únicos motivos. También tenemos tendencia a “querer estar despiertos más tiempo”. Es decir nuestra carga ya no solo es profesional sino “emocional, familiar, etcétera”. Razones que nos impiden dormir adecuadamente y por las que, en muchas ocasiones, recurrimos a la medicación para dormir.

Algo que la neurocientífica no recomienda y una de las principales razones por las que ha decidido escribir este libro: “La pastilla no tiene porqué ser la solución. Es decir, si uno no encuentra las razones por las cuales está durmiendo mal, las pastillas no le van a ayudar a encontrar las razones. Lo que le va a ayudar es, seguramente, durante un cierto tiempo mejorar esa calidad del sueño”. Sin embargo, la razón no la encontrarán tampoco en mejorar la calidad del sueño sino que, según Raquel Marín, para averiguar el verdadero motivo tendrá que “mirarse a si mismo, su pauta de vida y qué higiene de sueño está llevando”.