Quique Dacosta, en 'Herrera en COPE': “Un restaurante es una embajada del buen comer”

Cocinar puede convertirse en una pasión. Una que conocen bien quienes se dedican a ello. Un ejemplo es el chef Quique Dacosta. Él ha estado gran parte de su vida entre fogones. A los 14 años se metió por primera vez en una cocina y, cuatro años más tarde, cuando tenía 18 años, empieza a visitar los mejores restaurantes gastronómicos de España. Después, abrió sus propios restaurantes y desde entonces se ha dedicado a ofrecer sus mejores platos a toda su clientela.

De hecho, no descansa ni en Semana Santa. Al atendernos, el cocinero nos ha contado que estaba en Denia en el restaurante, “trabajando en Semana Santa”. Algo que le hacía muy feliz, porque como ha explicado, en “Semana Santa y en Valencia se vive de forma especial porque porque la gente sale a disfrutar del buen tiempo con la playa y el mar”.

También tiene restaurantes en Londres y en Madrid. Un trabajo que, como bien ha querido destacar, no sería posible sin la ayuda de muchas personas: “Solamente para el departamento de comida y bebida somos 225 personas. Y en Quique Dacosta Restaurante trabajamos otras 60 personas”, ha contado.

Restaurantes en los que no solo se dedica a formar a su personal, también al cliente. Personas a las que enseña a disfrutar de una buena comida o a comer arroz. Algo que él considera “súper importante porque es una vocación que tiene, simplemente, el mero hecho de tener un restaurante. Un restaurante se convierte en una embajada y nosotros tenemos que inculcar el buen comer”. De hecho, ha querido destacar que no todos los arroces son paellas: “No todo vale porque el recipiente sea una paella. No podemos agredir una tradición”, ha detallado: “Mi proyecto es uno muy importante, uno quenecesita un glosario y que demuestra que los cocineros de alta cocina también tienen que tutelar sobre la cocina tradicional”.