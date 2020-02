¿Qué relación encuentra Herrera entre Colau y la cancelación del Mobile World Congress por el coronavirus?

Carlos Herrera ha analizado la cancelación del Mobile World Congress de Barcelona por el miedo al coronavirus. El comunicador ha denunciado que mientras el congreso de la Ciudad Condal se ha suspendido, el resto de eventos de este tipo alrededor de todo el mundo se siguen celebrando sin ningún tipo de incidencia. Herrera ha evitado relacionar la cancelación del congreso con problemas políticos o económicos originados por el proceso soberanista. Incluso ha exculpado a su alcaldesa, Ada Colau, de la que ha dicho que pese a ser un “desastre” y una “ignorante que no sirve para nada”, no ha influido en una decisión de esta magnitud.

Herrera se ha mostrado realmente preocupado por la decisión. “El caso es que, miren, sigue mosqueando mucho cómo se ha liado, la que se ha liado en Barcelona, por el miedo al coronavirus mientras el resto de grandes eventos ni se inmutan. Venga, ya sabemos que Barcelona tiene un desastre de ignorante de alcaldesa, que no sirve absolutamente para nada. Pero bueno, eso ya lo tenían también el año pasado y el anterior. Sí, ya sabemos que hay empresas que se van. Ya sabemos que la estabilidad política en Cataluña es la que es...”, ha comenzado analizando Herrera.

Las administraciones trabajaremos para minimizar el impacto de cancelación de #MWC y colaboraremos con @GSMA para q el 2021 tengamos la mejor edición. BCN es capital científica y tecnológica con economía sólida y diversificada. Como ciudad abierta miramos el futuro con optimismo! pic.twitter.com/VS8Dx38vc6 — Ada Colau (@AdaColau) February 13, 2020

Por otro lado, ha evaluado los riesgos sanitarios reales que vive Barcelona en la actualidad. “Pero vamos a ver, problema sanitario no hay ninguno. O, es que, ¿alguien ha aprovechado, o algunos han aprovechado, para una componenda político-económica de la que no quiere ni oír hablar el Gobierno? Ayer, se lo preguntábamos a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y nos pedían que evitásemos hacer especulaciones porque esto no tenía nada que ver con la 'Tasa Google'”, ha terminado diciendo el comunicador.