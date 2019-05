¿Qué opina Herrera de que Sánchez haya exluido a Abascal de su ronda de contactos?

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se reunirá el lunes y martes próximos en Moncloa con los líderes de PP, Ciudadanos y Podemos, Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias en su primera toma de contacto con sus rivales políticos tras la victoria electoral del 28-A. En dicha ronda ha dejado fuera a Santiago Abascal. José Luis Ábalos ha argumentado que se ha excluido a Vox de esas reuniones porque no es "una fuerza para iniciar conversaciones para un entendimiento institucional".

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, criticó la exclusión de su partido de esa ronda por parte de Pedro Sánchez, del que ha dicho que esa decisión "pone de manifiesto su talante poco democrático y de poca altura de Estado". "No hace falta que nosotros demos explicaciones, él se retrata por sí mismo, para nosotros no es importante que nos tenga en su rueda de contactos sino saber que muchos españoles, y cada vez más, confían en nuestra honradez, en nuestra voluntad, en nuestro proyecto político, y cada vez vamos a ser más hasta que logremos echar al ocupa de la Moncloa", dijo.

En su monólogo de este jueves, Carlos Herrera también ha opinado sobre el rechazo de Sánchez a reunirse con Abascal. "Pedro Sánchez va a recibir a Casado, Rivera e Iglesias pero no va a recibir a Vox. Lo cual es una muestra de sectarismo... Oiga, a Vox lo han votado más de dos millones y medio de españoles. Que le guste o no, de momento no han cometido ninguna ilegalidad. Ni se han negado a condenar ningún asesinato. Como si ha pasado con otros a los que se ha pasado media campaña llamando por teléfono - a los Otegui y compañía - para ver si le apoyaban sus votaciones parlamentarias. Nada, nada, que gobierne la izquierda. Y con Iglesias dentro del Gobierno. Vamos a disfrutar de lo votado", ha dicho.

