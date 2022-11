Que no te molesten más: Carlos Herrera desvela el truco infalible para dejar de recibir llamadas comerciales

Es una experiencia común a mucha gente. Es por la tarde. Estás intentando echar una siesta y llaman por teléfono. Podría ser algo importante, una llamada urgente, pero te están intentando vender algo. Muchos son los remedios que se explican en Internet para evitar que ser asaltado por quienes de una forma u otra han conseguido nuestro número de móvil, pero pocas veces alguien como Carlos Herrera cuenta en directo un truco infalible para evitar ser molestado con propuestas comerciales telefónicas de este tipo. Aquí puede escucharlo:

Carlos Herrera desvela su truco

Herrera ha explicado este truco en el audio anterior: "Descubrí una cosa que me contó Manolo. Estábamos comiendo la fabada y llamé al teléfono de Luis Baras, uno de esos números que te llaman para decirte tengo una oferta para ustedes, no sé de la compañía telefónica o de lo que sea. Y decía Luis, me llaman todos los días tres o cuatro veces, estoy harto", le había comentado su amigo quejándose de la práctica que muchas empresas realizaban con su teléfono.

Otro de los amigos de Herrera, en ese contacto,"decía Manolo, el truco mejor es descolgar y no contestar, porque lo primero, es una máquina y la máquina al oírte ya deriva la llamada directamente a un operador o una operadora", algo que el director de 'Herrera en COPE' desconocía en ese momento. "Si no contestas, la máquina entiende que no hay nada y anula esa llamada y ya no te vuelven a llamar. Ya saben ustedes, si quieren evitar, descuelguen, pero no digan hola, dígame, no digan nada, sencillamente", ha aconsejado el comunicador de COPE en directo a sus oyentes.

"Y esa medida es una buena solución", ha defendido Carlos Herrera.

Mari Jose Navarro explica su propia estrategia

El resto de contertulios ha querido analizar desde su propio prisma cómo ven el tema. Quien no se ha querido quedar atrás ha sido María José Navarro, quien ha explicado cómo hace para evitar recibir este tipo de llamadas: "Lo que pasa es que ahora los teléfonos de última generación desvían esas llamadas directamente. Te las mandan a spam o te las localizan como fraude, posible fraude, y ni siquiera te dejan contestar", ha explicado.

"Por ejemplo, ahora estoy recibiendo de mi compañía de luz, llamadas todos los días en 8, 9 llamadas. No tengo constancia de ninguna, a no ser que mire en llamadas perdidas, porque todo eso mi teléfono me lo deriva a fraude o a spam", ha terminado por contar Navarro, quien asegura que "no me llega nunca", este tipo de llamadas, gracias a la configuración de su teléfono móvil. "Es una buena solución también", ha añadido la colaboradora de Carlos Herrera.