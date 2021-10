"No creo que fuera ella": los audios del 'caso Ghali' que explican de dónde vino la orden de acogerlo

Nacho Abad ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para ofrecer la primera píldora, el primer avance de la declaración ante el juez del jefe de gabinete de González Laya, Camilo Villarino. Una declaración de la que Nacho Abad ha ofrecido un fragmento a los oyentes de 'Herrera en COPE'. "Se ha tomado la decisión (de acoger a Ghali", declara Villarino ante el juez.

"¿Pero la había tomado ella?", le inquiere el magistrado. "Me dijo que se había tomado la decisión. No creo que fuera ella sola por sí y ante sí. El Gobierno no es un reino de taifas", aseguraba ante el juez el antiguo número dos de González Laya en el ministerio de Exteriores, dando a entender que personas por encima de González Laya en la jerarquía del Gobierno habían participado en la decisión de traer a España de manera ilegal al jefe del Frente Polisario.

"Pero se refiere a que ella la tomó dentro del Ministerio de Exteriores de manera coordinada con otros cargos o que fue en alguna comisión inteministerial, o que fue el presidente del Gobierno...", continúa el interrogatorio, intentando esclarecer quién fue el responsable último de permitir la entrada ilegal de Ghali en España.

"La ministra no se extiende en esas consideraciones, no me dice quién lo ha decidido, puedo imaginarlo, pero entramos entonces en el terreno de la especulación. Dice que se ha decidido admitir a Ghali en España. Y que me piden que me encargue de la instrumentación logística de su llegada", concluye el audio ofrecido por Nacho Abad y que corresponde a la declaración del ex número 2 de Exteriores, Camilo Villarino, ante el juez que instruye el Caso Ghali.

La orden de acoger a Ghali viene de muy arriba

Como ha explicado Nacho Abad, lo que se trasluce de la declaración de Villarino es que la orden de acoger al líder del Frente Polisario en nuestro país vino de una persona por encima de la ministra de Exteriores, González Laya. "Él dice que del ministerio de Exteriores solo lo sabían la ministra y él, con lo cual apunta hacia arriba, hacia la reponsabilidad del Gobierno máxima. Él tiene una idea de quién ha decidido la llegada de Ghali, pero no lo manifiesta. Y luego habla de discrección, es la razón por la que nadie le mira el pasaporte a Ghali, ni a él ni a su hijo, y se los llevan directamente a Logroño. Él reconoce en la declaración que se iba a montar un follón importante con Marruecos si se dejaba llegar a Ghali a España".

Laya, ante el juez como imputada

La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya está citada a declarar en calidad de investigada este lunes, a las 13.00 horas, ante el Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza en la causa en la que se investiga la entrada y salida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

González Laya deberá acudir presencialmente ante el juez instructor Rafael Lasala después de que este desestimara la solicitud de la Abogacía del Estado para comparecer vía videoconferencia. El magistrado consideró que la petición se basaba en una "alusión genérica a los compromisos profesionales" de la exministra "sin una mínima acreditación", según consta en el auto de 29 de septiembre al que tuvo acceso Europa Press.

La citación tiene lugar a raíz de la solicitud realizada el pasado 14 de septiembre por el abogado Juan Carlos Navarro, y a la que se adhirió la otra acusación, dirigida por Antonio Urdiales, y se enmarca en una serie de testificales que tiene en el calendario el juez Lasala.

Está previsto que este mismo lunes, a las 12:30 horas, declare en calidad de testigo el ex secretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores José María Muriel Palomino.





