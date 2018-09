Solo desde 2003 -el primer año en que se empezaron a realizar recuentos oficiales-, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas asciende a 953. En las últimas horas, tres mujeres han sido asesinadas por sus compañeros sentimentales. Uno de esos crímenes se perpetró en el barrio madrileño de Villaverde. La víctima fue acuchillada en el interior de la peluquería donde trabajaba. Tenía 40 años, era dominicana y no había denunciado previamente a su agresor, pero según le había contado a sus propias amigas, su novio era extremadamente celoso.

Para explicar el infierno que viven las mujeres maltratadas, Marta Ramos, psicóloga especialista en violencia contra la mujer, ha sido entrevistada este miércoles en 'Herrera en COPE', donde ha señalado que hay que comprender que la denuncia solo es la parte inicial del proceso previsto para “proteger a la víctima”.

“El día que tiene lugar un atentado se produce un daño, si bien la bomba que explosionó no va a volver a detonar. Esto no sucede en el caso de los maltratadores ya que siempre tienen la intención de volver a agredir”, ha ejemplificado la experta. Y es que, la interposición de una denuncia no es garantía de que cese el maltrato, de ahí la obligación de acompañar a las mujeres maltratadas en todo el proceso.

Precisamente, Ramos ha explicado que las mujeres que sufren violencia de género a veces desarrollan “dependencia” hacia sus agresores, lo que las conduce a volver con ellos. “La violencia rompe los mecanismos de protección”, ha subrayado la experta, incidiendo en la manipulación psicológica a la que se pueden ver sometidas.

Por ello, Ramos ha llamado a educar en términos de “igualdad” a los más jóvenes para acabar con esta lacra que se ha cobrado casi 1000 víctimas mortales en solo 15 años. “Si desde pequeñas han vivido violencia de género, la interiorizan como algo normal”, ha señalado, esto es, como si se mereciesen los golpes. “Si han aprendido que el amor es un golpe, van a buscar el perfil de un agresor”, ha concluido.

Desde Cope.es queremos recordar que el teléfono de atención a mujeres maltratadas es el 016 que funciona 24 horas al día, 365 días al año y no queda grabado en la factura telefónica, aunque sí en los registros del teléfono.