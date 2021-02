El promotor de la demanda contra el Estado por cerrar la hostelería: "La facturación ha bajado hasta un 85%"

El chef y empresario Iñaki López de Viñaspre, uno de los impulsores de la demanda colectiva contra el Estado y las autonomías por las restricciones al sector hostelero, ha sido entrevistado este lunes en 'Herrera en COPE', donde ha dicho que el sector ha intentado durante once meses “buscar soluciones por los cauces normales, pero no ha habido otro camino” que agruparse “para promover una demanda colectiva. No estamos entrando en el fondo de si las medidas para la salud son las correctas o no, sino si el Estado debe indemnizar como hacen otros países europeos como Alemania, Reino Unido o Francia” a los hosteleros que se han visto obligados al cierre.

López de Viñaspre ha explicado que el descenso de la facturación en el sector hostelero está “entre el 70 y el 85%” porque “ha habido muchos meses de cero facturación y los gastos fijos han seguido corriendo”. Una situación que afecta a otros sectores porque “la hostelería de un país es un hilo transmisor de muchas economías. Hay cientos de miles de trabajadores del sector, de proveedores, agricultores, ganaderos, pescaderos” a los que afecta esta situación.

El empresario ha explicado que en Alemania el Estado paga “el 75% de la facturación total que hubo en el año 2019 a cada uno de los restaurantes. Están cerrados y cada una de las empresas y trabajadores protegidos y el día que esto acabe volverán a funcionar con total normalidad. Dinero hay y déficit están metiendo por todos lados. Europa debe ser una unidad de mercado”, ha manifestado en relación a las medidas que exige para el sector español.

En este sentido, el experto ha alertado del “posible cierre de un 50% de los establecimientos” según datos del 2020. “El 2021 vamos a estar igual o peor que el año pasado. El deterioro va a ser tremendo”. “El que tenga que cerrar no vuelve a abrir. La gente se ha quedado embargada en su vida personal y en su patrimonio”.

Para paliar esta situación, López de Viñaspre ha dicho que “hacen falta ayudas directas” y que “bajar el IVA sería una solución en la fase posterior”. Y es que, aunque ha habido comunidades “que han dado ayudas”, han sido “pequeñas” ya que no cubren las inversiones que han hecho los hosteleros en sus establecimientos “desde el principio para abrir de forma segura. El esfuerzo lo ha hecho el sector y esto no se puede compensar con el cierre”, ha insistido.

Por último, el empresario ha dicho que la hostelería no es responsable de los rebrotes, por lo que se está “estigmatizando” al sector, sino “las reuniones familiares o el transporte público”.