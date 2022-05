La primera clave del día de Herrera: la frontera con Marruecos y las malas previsiones económicas para España

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la apertura de la frontera entre España y Marruecos, dos años después, y por la mala previsión económica que da Bruselas para España.

"Se ha abierto la frontera de España y Marruecos. Una apertura parcial. Se cumple uno año de aquella salvajada que consistió en decir a los chavales, supieran nadar o no, que se tirasen al mar porque al otro lado jugaba un partido Cristiano Ronaldo. El precio de eso lo ha tenido que pagar España con todas las cesiones que ha hecho", ha explicado el director de 'Herrera en COPE'.

Además, el comunicador de COPE ha señalado que en Moncloa quieren que ciertos temas pasen desapercibidos para la opinión pública: "El Gobierno quiere que hablemos rápidamente de la ley del aborto para no hablar de la crisis del CNI. Tampoco de la situación de la economía: el famoso tope del gas. Ahora quieren que hablemos de lo que hizo Cospedal y Aguirre hace unos años. Pero no quieren que hablemos de lo realmente importante. Todo es un juego de trileros, como la rebaja de la factura de la luz".

También se ha referido a las malas previsiones que ha realizado Bruselas respecto al futuro económico de España a corto plazo: "Las previsiones económicas de la Comisión Europea fueron un auténtico poema. Se confirma que estamos en la cola de la recuperación. Respecto a la inflación, la Comisión considera que cerremos el año en un dato que dobla lo previsto. Estaríamos llegando a lo peor, siempre y cuando lo de Ucrania no se empeore. A modo de resumen, si se cumple todo este no se prevé que España recupere los niveles prepandemia hasta la segunda mitad del 2023, con un año de retraso. Si se dan una vuelta por los kioscos, no se habla de esto, porque lo que interesa al sanchismo es hablar de Cospedal y Aguirre, ya sabemos cómo funciona el sanchismo".

Por último, Herrera se ha preguntado por qué el Ministerio de Igualdad de Irene Montero no se ha planteado también una bajada de impuestos: "El ministerio de fomento para el odio del hombre heterosexual, de Irene Montero, ha conseguido colar lo de la baja por la regla dolorosa, pero se olvida de los impuestos, por lo que no bajan el precio de las compresas. Claro, lo de la baja depende de los empresarios, por lo tanto, les da igual".

En cuanto a la posible visita del Rey Juan Carlos a España, Herrera se ha mostrado cauto y a la espera de ver al Rey Emérito en España: "Cuando lo vea aquí, dire que sí ha venido, pero hasta que no esté aquí vamos a esperar tranquilamente".