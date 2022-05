La primera clave del día de Herrera: Eurovisión y la llamada de Felipe VI a Don Juan Carlos en Abu Dabi

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el viaje relámpago de Felipe VI a Abu Dabi, su conversación con el Rey Don Juan Carlos y por la resaca del festival de Eurovisión, en el que el España cosechó la tercera posición.

En cuanto a la conversación entre Felipe VI y Don Juan Carlos, el director de 'Herrera en COPE' ha señalado lo siguiente: "Lo que hubo fue una conversación de teléfono desde el mismo avión, y en esa conversación quedaron en verse cuando el Rey Juan Carlos regrese en España. Hay un problema, que puede ser ridículo, y es que el Rey no puede dormir en su casa. Puede ir, pero si le entra sueño tiene que buscarse la vida fuera. No va a tener problema, pero así lo quiere el Gobierno y así lo acepta la casa del Rey".

"El Rey puede que vaya a Madrid, pero saludará y se volverá. Se verán en Madrid, posiblemente. Pero el Rey Juan Carlos irá a su casa mirando el reloj y pensando que tiene que irse", ha subrayado el comunicador.

También se ha referido al resultado de España en Eurovisión y a la campaña que hizo la izquierda tras el Benidorm Fest: "No les gustó en el 'Benidorm Fest' a todos estos bocas que hay en España. No le gustó por varias cosas. Fueron a por ella, y la purismo de izquierdas se motivó y pidió que no fuese. Ahora, Chanel ha callado bocas. Bocas que ahora fingen que no dijeron nada".

Por último, Herrera ha comentado las últimas palabras de Adriana Lastra en la precampaña andaluza: "La máquina engrasada del sanchismo sigue a sus cosas. Las cosas de Franco y eso parece que no funcionan y ahora están con el tema de la corrupción y Sánchez sacó lo de los mangantes. Ahora, Adriana Lastra, a la que hay quedar gracias por coincidir en espacio y tiempo con este ser -Pedro Sánchez'- tiene el cuajo de ir a Andalucía, escenario de los robos a mansalvas, escenario de las variedades clientelistas del PSOE, a decir que el PP de Moreno Monilla está trincando a manos llenas. ¿Es necesario que dentro de la cuota de los ciudadanos que pagan impuestos tienen que escuchar a esta señora?".