El primer sonido del día en 'Herrera en COPE': ¿qué pasará tras la entrada en vigor del plan energético?

Respecto a la reunión entre el Gobierno y las comunidades autónomas para analizar el plan de ahorro energético, no hay muchas novedades que contar. Terminó como se esperaba: sin acuerdo y sin ningún interés por parte de Moncloa de modificar ni negociar absolutamente nada del decreto. La estrategia era bastante evidente. Para alimentar el ruido y estirar aún más la polémica, convoco a los consejeros y mientras unos dicen -los del PP- y yo les contesto -la vicepresidenta Ribera- pasa el tiempo, imponemos las medidas y no se habla de lo realmente importante.

Este es el resumen porque tanto la ministra Teresa Ribera, como la titular de Industria y Comercio, Reyes Maroto habían anunciado la víspera que ese encuentro telemático se iba a reducir a una cuestión: el decreto está para cumplirlo. Y utilizaron cuatro horas, que es lo que duró la reunión, para apuntalar ese mensaje. Pero poco más.

Está claro que, si hubieran atendido a la reivindicación del PP, para aplazar las medidas o modificar las inconcreciones, tendría que aprobarse un nuevo decreto. Y eso es inasumible por parte del Gobierno. Sería reconocer la improvisación, asumir que no han pactado con ningún Ejecutivo autonómico y aceptar demandas de la Comunidad de Madrid, que es algo así como mentar la soga en casa del ahorcado.

La verdad es que todos nos estamos fijando en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso porque, lejos de evitar el choque, Sánchez y el PSOE han decidido entrar en el cuerpo a cuerpo. Pero la reacción es muy diferente cuando no se trata de Madrid. Minimizaron las críticas que les llegaron del País Vasco. Y ahora también las que llegan desde sus socios de Esquerra Republicana. La Generalitat de Cataluña le ha dicho a Sánchez que no se ha tenido en cuenta ninguna de las críticas y opiniones que han surgido. Y que la reunión ha sido una pérdida de tiempo. Pero a Pere Aragonés no le dicen que es un insolidario, un egoísta y un casposo. Ni siquiera le dicen tampoco que la ley está para cumplirla.

¿A partir de ahora qué? Pues nada, que esta próxima medianoche, entran en vigor las medidas y las comunidades tendrán que encargarse de vigilar que se cumplen. Porque, aunque la comunidad de Madrid ha anunciado que acudirán al Constitucional, el decreto será efectivo a partir de mañana. Luego ya veremos cuándo se resuelve ese recurso y cómo. El plan estará en vigor hasta el 1 de octubre de 2023 y ya vimos lo que pasó con el primer estado de alarma.

Que en julio de 2021 el Tribunal de Garantías declaró inconstitucional las medidas más duras del decreto sobre el estado de alarma aprobado en marzo del año anterior. Un año y cuatro meses después. Si con este tema pasa lo mismo, cuando lo resuelvan ya no estará en vigor. A partir de ahí, pues tenemos una nueva masterclass de Pedro Sánchez para ahorrar energía. Nada de reducir ministerios, nada de prescindir de parte de coches oficiales, ningún compromiso tampoco para coger menos el Falcon o el helicóptero superpuma. Todo te lo dejan a ti, como si no lo estuvieras haciendo ya. Sánchez como si de un diálogo de Barrio Sésamo se tratara.

Aquí hay un asunto más ambicioso, que se ha planteado en la reunión para mirar más allá, pero que ha sido rechazado por la ministra Ribera. Se conforman con un decreto que el Gobierno asegura supondrá una reducción del consumo energético en España de entre el 4 y el 5%. Pero no dice con qué período lo compara. ¿Fijamos la comparación con lo que gastábamos hace un año o con lo que gastábamos hace un mes, cuando muchas empresas se han visto obligadas a reducir su producción ante el aumento disparado de los costes de energía? Esto no lo aclara.

Y, como decimos, no mira más allá. A la ministra le han planteado alargar la vida útil de las centrales nucleares. Este es un debate que hasta ahora no se ha puesto sobre la mesa con seriedad por ningún Gobierno en España. Tampoco el de Mariano Rajoy. Y es un tema que en los países de nuestro entorno tiene una respuesta diferente.

Ahí está el caso de Alemania. Es una opción que en el Ejecutivo germano han venido descartando con el argumento de que no era necesaria esa opción. Pero cuando se han visto con el agua al cuello, la semana pasada, el propio canciller Olaf Scholz abría la puerta a ampliar la vida útil de los reactores nucleares más allá de los 40 años.

Pero no solo eso, un Gobierno como el alemán integrado por los verdes ha dejado en un segundo plano el Medio Ambiente, su conservación y todos los mensajes de buenas intenciones. ¿Qué ha hecho? Ha abierto la mano y ha asumido que lo más importante es garantizar la seguridad del suministro eléctrico a un precio razonable. Como eso ahora mismo no es posible, con un Putin amenazando con cortar por completo el grifo, ha comenzado a recuperar las centrales de carbón que tenía jubiladas.

Aquí en España están descartados los dos extremos. Este Gobierno de PSOE y Podemos no quiere ni oír hablar de la energía nuclear. Y menos del carbón. Descartan reabrir las centrales de carbón, aunque siguen demorando la concesión del permiso de cierre de la central de As Pontes. Ahora mismo no produce electricidad, aunque está disponible para acoplarse al sistema eléctrico.

Y al margen de esta cuestión, la izquierda anda avivando un debate artificial que parte de la toma de posesión del ex guerrillero Gustavo Petro en Colombia. Es la primera vez en la historia de este país que la izquierda ocupa el poder. ¿Por qué se les ha resistido ese paso? Porque los votantes han sido históricamente reticentes a apoyar a los partidos de izquierda, a los que se les ha acusado de ser blandos con el crimen o de estar asociados con la guerrilla.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Esto ha cambiado con la llegada de Gustavo Petro al poder. El caso es que el Rey Felipe VI acudió a su toma de posesión junto a otros mandatarios internacionales. En un momento, tras la jura de su cargo, el nuevo presidente de Colombia ordenó traer la espada de Simón Bolívar, al que en Latinoamérica conocen como el libertador. Boli?var lidero? durante veinte an?os la lucha para lograr la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. La independencia de España.

¿Cuál es la polémica? Que nadie avisó de que se iba a sacar esa espada, símbolo contra el imperialismo español. Cuando pasó la espada del militar Venezolano, el rey Felipe VI no se levantó. Este era el momento. Desde la casa real no han aclarado la cuestión, pero los motivos son evidentes. A Simón Bolívar siempre lo han presentado con imágenes majestuosas de gran libertador. Ahí están los múltiples cuadros, las estatuas que en muchos casos no tienen ni medio parecido con el original.

Pero detrás de esa figura casi deificada por determinados sectores Latinoamérica, se esconde también un sanguinario personaje. Ahí está la historia para certificar lo que se denomina como genocidio español cometido por Simón Bolívar en América. Que comenzó en Venezuela y que siguió con violaciones en Bogotá o todo tipo de crueldades cometidas en Cartagena de Indias. Ahí está su «Decreto de Guerra a Muerte», por el que condenaba a morir a todos los españoles, combatientes o no, que no se unieran a su causa. Mandó decapitar a miles de españoles y le daba igual el escenario, aunque se estuvieran recuperando en un hospital, ordenaba ejecutarles.

Pero eso no cuenta. Los actuales mandatarios le ensalzan hasta el ridículo olvidando que dejó una América del sur destruida y completamente dividida. ¿Hace bien el rey al paso de la espada del sanguinario Simón Bolívar? Con estas razones, los motivos son evidentes. Y por si había alguna duda que confirma que el rey hizo bien, solo hay que ver lo que dicen algunos líderes de Podemos. Uno de sus portavoces en el Congreso, Pedro Honrubia, escribía en Twitter. “Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Y si a Felipe el facha le molesta, pues que le den por saco. Lo que se echa de menos una buena guillotina en la historia del estado español”. Cierro comillas. Pues nada, una razón más que confirma que el Rey hizo lo correcto