El primer sonido del día de Carlos Herrera: el presunto fraude electoral en Melilla tras el robo de los votos

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el caso de compra de votos en Melilla.

"A esta campaña electoral no le falta de nada ni siquiera su presunta trama de fraude electoral qué es lo que se está investigando en Melilla la campaña electoral escribe hoy Pablo Sebastián en republica.com está agotada bello estoy bastante de acuerdo con él está agotada la quemado literalmente el asunto de Bildu ahora si pudiera mañana los candidatos directamente ya enfrentarse a las elecciones estarían felices todavía tienen una semana por delante en una semana y pico para tener que seguir hablando seguir ofreciendo seguir sufriendo seguir convenciendo y pero yo les explico lo de Melilla es una cosa una cosa rara con el voto por correo Melilla hace tiempo que hay cierto nivel de chanchullo con la compra de votos se sabía que el caché del voto comprado rondaba los 50 € también se conocía las escenas de tipos que llegaban a la oficina de correos con una bolsa llena de votos por correo que obviamente no eran todos suyos pero ellos los entregaban al buen tuntún el voto por correo usted sabe que tiene que personarse en Correos identificarse dar una dirección a esa dirección te mandan las papeletas tú eso lo pones en un sobre todo con la identificación luego se sobre lo puedo llevar a correos que quiera el eso es como funciona pero había precedentes de fraude confirmado y condenado el Supremo ratifico en 2021 la condena por fraude electoral al fundador de coalición por Melilla Mustafa Aberchán y al que fuera secretario general del PSOE de Melilla Dionisio Muñoz son hechos que se remontan a 2008 pero esta vez por lo que sea el que esté detrás de la trama pues aquí esté dentro de la trama se le ha ido la mano el precio del voto comprado ha pasado de 50 de 200 € y se ha movido tanto que la petición del voto por correo se ha disparado hasta el 20% del total del censo en Melilla y un censo electoral de 55000 personas y eres elecciones de 2019 votaron 34.000 si ahora hay 10.000 peticiones de voto por correo eso quiere decir que hasta un tercio de la Asamblea podría acabar siendo elegida por la trama corrupta y los que están detrás de todo esto que yo no sé quiénes son han tenido la brillante idea de atracar a los carteros que reparten los votos por correo eso o alguien ha querido atracar a los carteros para detener todo esto al poner el foco mediático en este asunto el caso es que hasta cuatro carteros fueron atracados para llevarse las sacas del voto por correo lo que había obligado a ponerles protección es decir no solo había tíos acercándose a una persona que necesita los 200000 € y le dice oye pide el voto por correo y tú me lo das para que yo elija la papeleta y yo lo entrego y te doy 200 € no los también los hay que directamente han querido robar el voto que ya habían solicitado alguna gente digo yo que cogían esos votos por correo habrían ponían otra papeleta me imagino ahora son unas cuantas decenas de votos que han sido anulados para que los ciudadanos afectados puedan ejercer su derecho al voto a través de un duplicado así que además ayer además de un juzgado se ha puesto investigar se tomó la decisión de prohibir que se pueda entregar el voto sin el DNI quiero que yo le decía antes que puede hacerse cosa que ha sido mano de santo porque en los todas las cosas que había en Melilla para entregar voto por correo ayer se disolvieron lo cual da una idea del fraude electoral que se estaba preparando hasta 6000 votos podrían estar afectados hasta 6000 votos y hay una treintena de sospechosos qué son personas próximas a partidos con representación en la Asamblea bronze sabe cuál es y habían pedido a gente del AMPA que buscaran a ciudadanos susceptibles de vender su voto a cambio de un poco de dinero aquí en este detrás de este intento de pucherazo en Melilla podría estar manejando un presupuesto para comprar rotos de hasta un millón de euros y a quién le interesa distorsionar las elecciones de Melilla hay voces que sospechan de coalición por Melilla por haberse negado a aumentar las medidas de identificación para entregar el voto por correo como exigieron PP Vox y podemos también es verdad que cualición por Melilla es la que ahora ha pedido que se suspendan las elecciones quieres colección colección por Melilla pues una escisión que se produjo en el PSOE de Melilla los socialistas empezaron cantando buena parte del voto musulmán de la ciudad pero al final los musulmanes se montaron su propio partido y yo le digo en 2008 la coalición y el PSOE estuvieron involucrados en la compra de votos bueno máxima prudencia como ustedes pueden imaginar pero ojo con esa trama y con los partidos que estén detrás"