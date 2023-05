El primer sonido del día de Carlos Herrera: la polémica del Gobierno de Pedro Sánchez con Bildu

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por las nuevas declaraciones del Gobierno sobre los acuerdos con Bildu.

"Alguno de ustedes creía qué Pedro Sánchez, con lo embustero qué es, iba a rectificar y a decir: señores, vamos a acabar con este asunto de Bildu, se acabó, ningún pacto, no se incorpora a nada, no necesito a Bildu para ser presidente del Gobierno de España, no necesito a los asesinos de ETA, no necesito a terroristas reconvertidos y no les voy a ayudar en su camino hacerse con el poder en el País Vasco y Navarra". Comienza Carlos Herrera. "Él prefirió hacerse el loco, no contestar no solo a la pregunta de si piensa romper con Bildu, sino que además se permitió meter una petición en su respuesta a la filoetarra Aizpurua que fue muy clarificadora", señala.

Carlos Herrera explica que "en el Partido Socialista de Moncloa hay una honda preocupación porque la campaña no arranca en otras cosas y sigue centrada en este asunto": "Miren el argumento de nosotros acabamos con ETA, eso es mentira. Hubo algunos que estaban. Es el segundo gran éxito de la historia moderna de España, el primero es la transición, le pese a quien le pese, democrática y pacífica, y el segundo haber vencido a una banda terrorista con los instrumentos del Estado de Derecho que fue fundamental".

Tras repasar los diferentes momentos del fin de ETA, Carlos Herrera explica que "ahora si quieren a partir de ahí podemos hacer los juicios de intenciones y de insidias". "Dice Sánchez que el PP nunca quiso que el PSOE acabará con ETA, es una vileza similar a decir que el PSOE negocio con ETA para evitar que el PP sacará rendimiento político de la derrota de los asesinos", sentencia, "ni el PSOE ni el PP acabaron solos con ETA, fue un éxito de la mayor parte de la sociedad española, pero ya le digo no todos, que había una parte que no estaba por acabar con ETA".

"También es evidente que Bildu Batasuna solo condenó la violencia cuando se lo exigió la fuerza de la ley", finaliza Carlos Herrera, "no ha desaparecido porque Zapatero negociara con ellos, ETA desapareció porque fue derrotada policial y políticamente".