El primer sonido del día de Carlos Herrera: Pedro Sánchez visita Israel en medio de la guerra con Hamás

Carlos Herrera,director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, Pedro Sánchez visita Israel en medio de la guerra con Hamás.

"La tregua de Oriente Próximo debía comenzar hoy y parece que se retrasa hasta mañana. ¿Cuál es la génesis de esta tregua o de esta parada técnica? O de como quieran llamarle, cada uno le llamará de una manera, porque la forma de denominar también es una forma de posicionarse. ¿Quién ha sido el urdidor de este pacto entre Hamás y el ejército o el gobierno israelí? Catar. ¿Por qué Catar? Catar es el que mantenía abierta una línea con la gente de Hamás, la gente de Hermanos Musulmanes y otros más y algunos por ello a Catar le han echado todos los carros encima".

"Catar ha mantenido estas líneas porque se lo pedía a Estados Unidos, Estados Unidos también le ha pedido a Catar iniciar esta mediación que se ha conseguido y han llegado a determinados acuerdos. Las negociaciones no han sido fáciles. ¿Cuáles eran las indicaciones de Estados Unidos? Intenta que, por favor, unos días de tregua se correspondan con unos rehenes. La primera oferta que hace Hamás es diez días de tregua y a cambio os entregamos tres, cuatro o cinco rehenes. La contraoferta de Israel fue: No, no, va a ser solamente un día de tregua y por ese día de tregua me tenéis que dar 100 rehenes y nosotros liberaremos aproximadamente el doble de presos palestinos sin delitos de sangre".

"Finalmente, la negociación quedó en cuatro días de tregua y 50 rehenes liberados, que ahora hay que ver los que no han muerto, porque hayan sido asesinados, los que no han muerto, los que crean algunos que han sido eh secuestrados y no lo hayan sido porque murieran en los ataques terroristas, en fin, todo eso hay que descifrarlo y bajarlo al piso. Pero parece ser que esto se aceptó, no fue fácil que lo aceptará Netanyahu, está teniendo serios problemas incluso con su propio gabinete, no digamos ya con su parlamento, y ahora como son francamente dramáticas las decisiones hay que pensar como decidir cuánto valen 50 rehenes de los tuyos, los que salen, los que no...".

"Veremos que pasa en las próximas horas, pero efectivamente podría haber cuatro días de descanso de este carrusel de muerte que no es otra cosa. Hoy visita a Pedro Sánchez Oriente Próximo, que es el que lo va a arreglar. Hablará con Netanyahu. ¿Por qué va Pedro Sánchez? El presidente de turno de la Unión Europea visitará un Kibutz, se hará el progre, lamentará mucho las víctimas y estas cosas... Y, claro, que a ver cómo le explica el comportamiento lamentable de alguno de sus ministros, de Yolanda Díaz, de la tal Sira Rego, esta que nos va a dar grandes momentos a lo largo de la legislatura, dure esta lo que dure, y luego irá a Cisjordania, a verse con Mahmoud Abbas, el líder de la Autoridad Nacional Palestina, que en esto cada día pinta menos, pero ahí sigue"