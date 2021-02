El presidente de la sanidad privada, en COPE: "Veo prácticamente imposible la inmunidad colectiva en verano"

Carlos Rus, presidente dela patronal de la sanidad privada, Alianza de la Sanidad Privada Española, ha sido entrevistado este martes en 'Herrera en COPE', donde ha dicho que la entrega de estos centros durante la pandemia ha sido "total", incluso antes de la declaración del estado de alarma, ya que "uno de cada cuatro pacientes" diagnosticados con covid ha sido atendido en la privada.

El dirigente ha dicho que de momento solo cinco comunidades les han comunicado que van a contar con la sanidad privada de cara a las vacunaciones, pero "están a disposición" de las administraciones. Rus ha manifestado que otros países europeos como Francia o Portugal "cuentan con la privada" para inocular el medicamento.

Por otro lado, ha denunciado que no se ha vacunado al mismo ritmo a los profesionales de la pública y de la privada. De hecho, ha criticado que el País Vasco y Castilla y León todavía no han vacunado a los sanitarios de la privada, lo que no pasa en otros países. "España llamaba la atención cuando hablábamos de las circunstancias que vivíamos", ha dicho en referencia a reuniones mantenidas con colegas europeos.

Sobre la inmunidad colectiva antes de verano, Rus la ve "prácticamente imposible. Deberíamos estar vacunando desde ya a dos millones, entre primera y segunda dosis, a la semana y no llegamos a esa cifra en absoluto de momento porque no hay suficientes vacunas. Se supone que para marzo o abril deberíamos tener ya cuatro o cinco vacunas distintas en España. Para llegar, sin contar con la privada, será imposible", ha manifestado el presidente de los centros sanitarios privados, que también ha dicho que los centros de día no serán suficientes en las grandes ciudades para inocular la vacuna.

El presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española ha abogado por la posibilidad de que los centros privados compren vacunas para administrárselas a la población y "apoyar" a la sanidad pública "sin buscar generar un beneficio, sino cubrir costes" mediante "un precio público", pero el exministro Illa no les dio respuesta en su momento.

Rus ha dicho que han suspendido intervenciones programadas debido a la covid, pero ha criticado que durante "los meses de confinamiento y posteriores tuvieron un impacto grande porque no se tomaron medidas adecuadas a la condición concreta de cada zona". De hecho, ha explicado que 3.000 clínicas han cerrado desde el inicio de la pandemia, las más pequeñas.

Por otro lado, el presidente de los centros privados ha dicho que le ofrecieron ayuda a Portugal ya que estaban "desbordados" después de que la ministra Darias aceptase el ofrecimiento. "Nuestra mano está tendida, es un deber, son nuestros vecinos, tenemos capacidad en muchos de nuestros centros", ha dicho.

Por último, Rus ha criticado que la gestión de la pandemia se haya traspasado a las comunidades ya que "hemos pasado de estar hablando con el ministro a jugar en 17 escenarios distintos. Hemos tenido circunstancias tan dispares como tantas comunidades tenemos".