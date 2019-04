El presidente del Círculo de Empresarios: "La subida del salario mínimo frena la contratación de jóvenes"

El presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, ha asegurado en Herrera en COPE que la subida del salario mínimo interprofesional está provocando el frenazo de la contratación de jóvenes. Explica que “desde el principio dijimos que estábamos en contra. Las empresas no pueden permitirse pagar 900 euros por un joven sin experiencia que está aprendiendo”. De Zulueta destaca que el FMI ya ha avisado que “el 14% de paro va a continuar este año y el año que viene” y critica la “contrarreforma” a la reforma laboral que está realizando el Gobierno.

Además, ha comentado que El Círculo de Empresarios apuesta por la reducción a tres el número de contratos (indefinido, temporal y juvenil) y aplicar el convenio de empresa en salario y jornada laboral, y el sectorial en otros asuntos como el salario mínimo o la formación. El presidente de los Empresarios también opta por una reorganización del impuesto de sociedades, de forma que se pase de un 25 a un 20%. De esta manera explica “estaríamos en línea con Europa y con los países con los que competimos”.

De Zulueta se ha mostrado preocupado por la política económica que desarrollará el Gobierno en el caso de que gane PSOE con el apoyo de Podemos. Insiste en que “el gran problema que tenemos es el paro, y el objetivo es reducirlo al 5%, no a mantener el que tenemos”. Para él “el futuro del empleo está en el sector privado, es el que tiene que tirar del carro, así que no se puede poner palos en las ruedas para las empresas, esa no es la manera de crecer”.

El presidente del Círculo de Empresarios espera que España no llegue al 3% de déficit y tenga que intervenir Europa. Explica que la economía se está desacelerando y que “las empresas nos están avisando. Hay menos exportaciones, menos fabricación en el sector del automóvil”. Espera que lo que “predicamos los empresarios se tome en cuenta porque si no auguro un muy mal futuro para España”.