Presidente de CEIM: "La gestión de las bajas y altas laborales dificulta el día a día de las empresas"

La pandemia por coronavirus está afectando a toda la sociedad enfermando a millones de personas en todo el mundo y causando la muerte, hasta mediados de diciembre de 2021, a 5,3 millones de personas ( más de 2,3 millones en América; 1,5 millones de personas en Europa; 1,1 millón de muertos en Asia y más de 220.000 muertos en África). Tan solo en España han muerto por covid-19, 231.014 personas, según los datos del INE.

Según ha ido evolucionando la enfermedad, como está ocurriendo con la variante ómicron, el número de casos sigue aumentando por miles en todo el planeta -un ejemplo es el número de afectados desde el inicio de las fiestas navideñas- y se siguen tomando medidas como confinamientos a nivel nacional, algo que ha hecho durante estas fechas Portugal, o exigiendo el pasaporte covid con la pauta vacunal para poder entrar en un territorio o para poder, incluso, trabajar o para poder entrar en establecimientos hosteleros.

En el campo laboral, la evolución de la pandemia sigue ocasionando graves trastornos a las empresas. La rápida y alta contagiosidad de ómicron ha multiplicado por diez las bajas laborales en nuestro país como ha asegurado en "Herrera en COPE" el vicepresidente de la patronal CEOE y presidente de la patronal madrileña CEIM, Miguel Garrido.

Según datos de las mutuas, diciembre cerró con 566.000 trabajadores en casa, en situación de baja laboral. Los servicios esenciales: sanitarios, bomberos, policías tienen sus plantillas diezmadas, y el sector privado también tiene problemas para sacar adelante el trabajo por las bajas en sus plantillas. Un problema que se ve agravado por los trámites administrativos más lentos por las fiestas, "estamos desbordados por los datos, es como una avalancha de bajas las que está ocasionando. En Madrid, en el sector privado, en diciembre, había 130.000 personas en baja laboral, un aumento del 1.000 por ciento de lo que había en el mes anterior, está ocasionando un verdadero problema logístico" afirma el presidente de la patronal madrileña que, sin embargo, subraya que "estamos incomparablemente mucho mejor de lo que estábamos hace un año cuando había restricciones, quienes enfermaban se paraban durante más tiempo y con mucho más perjuicio, se paraba la actividad y se paraba el consumo. Ahora, las empresas tenemos problemas importantes para adecuar los recursos humanos a las necesidades de las empresas, pero la actividad está mantenida, es verdad que la hostelería ha sufrido por las cenas navideñas, el comercio algo, también, pero no tanto como otras veces. No es tan grave como las situaciones en las que nos han prohibido tener actividad o los clientes no iban a los establecimientos porque no quería nadie salir por el miedo. Iremos solucionándolo".

Agilizar los tramites de altas y bajas

Asegura Miguel Garrido que los empresarios saben adaptarse a todas las situaciones para salir adelante, pero lo que está pasando con las bajas "es muy complejo e incluso hay empresas que echan el cierre porque no tienen capacidad de recambio y menos cuando se acaba de endurecer la normativa laboral para las sustituciones. El problema grave es cuando por parte de la administración se ha prohibido llevar a cabo determinadas actividades o cuando por miedo la gente no contrataba servicios".

Lo que sí piden los empresarios es que las administraciones, central y autonómicas, reaccionen rápido para agilizar los trámites administrativos de las empresas, "creemos que, por parte de la administración, se agilicen ciertos trámites como se ha hecho en determinadas comunidades como en la Comunidad de Madrid en la que la baja se da automáticamente por una simple llamada de teléfono diciendo que en su casa ha dado positivo en un test, como la cuarentena en España se ha establecido en 7 días, que el alta se de también automáticamente después de los siete días, salvo que esa persona siga con síntomas con lo cual esa persona debería ir a su centro de salud a solicitar la ampliación de la baja. Pero, claro, hemos resuelto las bajas, pero no hemos resuelto las altas y la gente tiene que solicitar ese alta y eso está ocasionando cierta dificultad para la gestión normal de las empresas. Las administraciones deberían ser ágiles y flexibles para la tramitación de estas cuestiones, deberían reaccionar rápido".

Los fondos europeos: no llegan a los empresarios

Desde el principio los empresarios solicitaron que los fondos europeos fueran gestionados por un organismo independiente y que fuera posible el acceso a ellos, "no hemos dejado de tener preocupación por este tema. Solicitamos una normativa específica que flexibilizara las condiciones para que las empresas pudieran concurrir a este tipo de programa europeo y que un organismo independiente hubiera gestionado los fondos y no ha sido así. Lo que se ha demostrado y se está demostrando es que hay una enorme opacidad y las empresas siguen sin saber cómo tienen que actuar para optar a esa financiación con fondos europeos. Y ahora lo que estamos comprobando es que la ejecución de los mismos es muy baja, y nos estamos encontrando es que, algo en lo que habíamos depositado enormes esperanzas para transformar nuestro tejido productivo y ser más competitivos, pues se está quedando en una financiación para grandes proyectos públicos y, en algún caso, para algún proyecto tractor de grandes empresas, pero el tejido empresarial español conformado por pequeñas y medianas empresas no tiene opción ni siquiera para tener información, no solo no optar a los fondos ni siquiera a tener información" denuncia el presidente de CEIM.

"Mucha propaganda, pero absoluta opacidad, ni siquiera muchos organismos especializados en este tipo de servicios tienen información por culpa del mecanismo establecido que es muy opaco desde la misma Moncloa. Nos da envidia Italia que facilita la información al tejido empresarial", subraya Miguel Garrido.

Reforma Laboral: "O se respeta lo firmado o nos salimos del acuerdo"

Respecto a la Reforma Laboral, y ante cambios por exigencias de los socios del Gobierno, Miguel Garrido afirma que "nosotros nos abstuvimos en la votación, pero que acatamos y apoyamos la postura de la CEOE de apoyar esa reforma porque creemos que no toca los elementos fundamentales de la reforma del año 2012 (pero creemos que se ha desaprovechado una oportunidad de resolver problemas del mercado laboral que hace que seamos uno de los países que lideramos el desempleo como el paro juvenil que no solo no se ha tocado nada, al revés se ha complicado aún más); en cualquier caso la reforma pactada por los agentes sociales no se puede tocar, cuando hay un acuerdo y en base a él, sindicatos y empresarios hemos dado nuestro visto bueno a un texto, lo que no es de recibo es que ahora por intereses o acuerdos parlamentarios, ahora se pueda cambiar un texto acordado, porque en ese caso o se respeta lo firmado o nos salimos del acuerdo".

