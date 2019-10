El presidente de ASAJA, sobre los aranceles de EE. UU.: "El Gobierno español no ha hecho los deberes"

Pedro Barato, presidente de ASAJA, la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores, y de Alianza Rural, una asociación para defender los intereses del mundo rural, ha dicho este miércoles en 'Herrera en COPE' que “el cambio climático puede ser una oportunidad para el sector agrario si las cosas se hacen bien”.”Lo que hace falta es no acordarnos de situaciones dramáticas cuando ocurren, hay que prevenir que los cauces de los ríos estén limpios, que el bosque esté limpio” ya que “los incendios no se apagan en verano, se apagan en invierno”.

Barato ha dicho que “desde el día 18 ya tenemos los aranceles estadounidenses a determinados productos”, lo que afecta especialmente al “aceite de oliva, al vino, a los productos lácteos y derivados del cerdo”. En este sentido, ha lamentado que “cuando hay guerras que no tienen nada que ver con el sector agrario, siempre nos toca a nosotros”.

Por eso, ha dicho que “el sector agroalimentario europeo hay que sacarlo de la Organización Mundial del Comercio”. Además, ha explicado que España es el país más afectado por los aranceles porque “el Gobierno español no ha hecho el lobby que han hecho franceses, italianos y alemanes”.

“Hemos hecho dejación de funciones, y no ha sido el sector. El Gobierno español no ha hecho los deberes. No es que ha negociado mal o bien, no ha negociado. Hacia falta hacer un lobby para intentar salvar algunas cosas de lo que nos afecta”, ha justificado.

Barato ha dicho que próximamente celebrarán varios eventos, como el Congreso Nacional de Jóvenes Agricultores con el que pretenden ir a Bruselas a competir con todos los jóvenes agricultores europeos.