Presidenta AELEC: Las eléctricas "no somos ni responsables ni beneficiarias" de la subida de la luz

Marina Serrano González, presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC) y vicepresidenta de la CEOE, asegura que las eléctricas se sienten señaladas tras la decisión del Gobierno interviniendo los beneficios de estas empresas y cargando sobre ellas el aumento del precio de la luz. Ya solo la medida adoptada por el Ejecutivo, como todo Real Decreto, "de repente y de forma inopinada", se mete de lleno, incluso, en los contratos bilaterales de estas compañías.

La presidenta de AELEC afirma que en "Herrera en COPE" que “las empresas eléctricas no somos responsables del incremento del precio de la luz que se fija en los mercados internacionales a raíz del precio del gas, y el derecho del CO2 que es un impuesto europeo y un mecanismo para incentivar las energías menos contaminantes. No somos responsables ni somos beneficiadas, a nosotros nos preocupa también el incremento del precio de la luz y creemos esta medida, sobre todo la amineración de los supuestos beneficios, que no son tales beneficios, la rechazamos, estamos en contra”.

Señala la presidenta de AELEC que en todos los países de la Unión Europea se ha producido el mismo incremento y “ningún gobierno europeo ha adoptado ninguna medida en relación y aquí se habla de una supuesta sobrerretribución por ese incremento del precio del mercado, pero las empresas eléctricas no están percibiendo ese incremento, no existe ese supuesto beneficio. ¿Por qué? Porque las empresas venden su energía con antelación de un año o dos años antes a un precio determinado muy por debajo de los máximos que estamos viendo estos días para evitar la volatilidad del mercado y garantizar a sus consumidores, los que tienen unas tarifas de mercado libre, un precio cierto, un precio fijo. Por tanto, esa energía está vendida y está vendida a un precio muy inferior. Si se produce esa aminoración, si se detrae de esa energía que está vendida, una cantidad que puede oscilar entre 60-80 euros – que es lo que fija el decreto ley-, nos vamos a encontrar con resultados negativos porque la energía está vendida a un precio inferior, previamente”.

El Gobierno ha irrumpido en los contratos bilaterales

Por tanto, afirma la presidenta de la patronal de las eléctricas y vicepresidenta de la CEOE que "este real decreto irrumpe en los contratos bilaterales que han hecho las compañías de energía con anterioridad. Las empresas incurren en pérdidas con esta medida y las empresas han actuado dentro del marco establecido, y ahora se quiere retraer unos supuestos beneficios. Esto no responde a lo que es el mercado, da una señar de incertidumbre jurídica y se va a ver la caída en bolsa de estas compañías, no es una medida adecuada”.

Acusa al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez de llevar a cabo “una actuación que interviene en supuestos beneficios que ni siquiera están determinados, hay una presuposición de que hay beneficios cuando la energía está vendida y no se han cobrado estas cantidades. Hacer una actuación de esa forma y entrando en un tema como los beneficios puede constituir un precedente que a los inversores no gusta”.

Para que no vuelva a suceder lo que estamos viviendo durante los últimos meses, Marina Serrano propone que "debe desligarse la volatilidad del precio diario, que los consumidores estemos pendiente desde primera hora de la mañana si vale tanto,no tiene sentido, hay que buscar referencias más estables, debe desligarse esa volatilidad de la tarifa regulada. También deben reducirse los impuestos, hay una enorme carga impositiva en el recibo eléctrico. El futuro pasa por la electrificación y para ello debe haber un precio asequible. El suministro es de primer nivel, pero debe estar a un precio asequible".