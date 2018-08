 Angela Vallvey, en 'La Razón': "Como Franco fue ganador, su cadáver no ha sido profanado ni escarnecido"

El Presidente del Gobierno ha hablado con los periodistas en La Paz en Bolivia hace unas horas y el tema estrella otra vez ha sido Franco y el Valle de los Caídos. Javier Fernandez Arribas se lamenta en el artículo que publica todos los miércoles en los diarios de Vocento que Sánchez también se apunta a hablar de los temas domésticos en los viajes internacionales. Lo han hecho casi todos su predecesores.

Lo dicho por Pedro Sánchez está en todas las ediciones digitales de los diarios. En 'El Mundo' titulan: “Pedro Sánchez propone que el Valle de los Caídos sea sólo un cementerio civil”. Ya en papel, señala la inspiración en Chile para el Valle de los Caídos. Sánchez improvisó una visita al museo de la memoria, se hizo la foto con la hija de Salvador Allende y pide conocer cómo está concebido y distribuido ese museo. Esta noche les ha contado a los periodistas que le gustaría hacer algo parecido en España, pero que el Valle de los Caídos no es el lugar indicado. Por eso, El país señala en su portada digital: “El gobierno renuncia a hacer del Valle de los Caídos un museo de la memoria”. Queramos o no, el Gobierno marca la agenda y de esto se va a seguir hablando.

Los columnistas no son ajenos y la cosa les inspira para sus columnas. En La Razón, Angela Vallvey escribe que las momias de los dictadores son personajes de gran influencia en el teatro del mundo. Aquí la diferencia es que como Franco fue ganador, su cadáver no ha sido profanado ni escarnecido durante décadas. Al contrario, ha disfrutado de la tranquilidad de los camposantos triunfantes, donde se respeta a los finados, se les custodia e incluso se les honra. Ignacio Camacho en ABC lamenta que la transición sea ahora cuestionado por ese especie de antifranquismo en diferido. Significó el triunfo de la tercera españa sobre un pasado bipolar de cainismo simétrico. Por eso Camacho denuncia esa posverdad urdida por la izquierda que lleva a presentar la transición como un pacto controlado a punta de fusil por los tardofranquistas. En el periódico de cataluña, Enric Marín reconoce que el presidente puede cohesionar a los suyos con estos de Franco, porque en el terreno de lo simbólico puede distanciarse del bloque conservador. Pero, la derecha de Ciudadanos y el PP no va a poder impedir lo que va a venir, en opinión de Marín, entre otras cosas porque no se puede ir por Europa explicando que estás a favor del recuerdo conmemorativo del fascismo.

La inmigración vuelve hoy a las portadas de los periódicos. Noticias inquietantes que llegan desde Alemania y aquí, en casa, alguna clave de porqué el gobierno impone ahora mano dura con la inmigración ilegal. Lo de Alemania es tremendo, las protestas de la ultraderecha y esos videos de caza al inmigrante en la ciudad de Chemnitz en el lander de Sajonia son imagen de portada en dos diarios: El País y La Vanguardia. Todo tras el asesinato de un joven alemán hace unos días y entre los detenidos un ciudadano iraquí y otra paquistaní. Eso ha motivado esos brotes xenófobos y el llamamiento de la canciller angela merkel que el país lleva a su portada. La violencia xenófoba no cabe en Alemania. La Vanguardia en un editorial sostiene que sí, que la capacidad de Europa para acoger a todos los que buscan refugio es limitada, pero no puede tolerarse ese discurso ultraderechista con lemas como los de prensa peligrosa que es el mimso que en los años treinta acuñaron y prodigaron los nazis. Inquietante también la reunión de dos ultraderechistas, el presidente húngaro, Victor Urban y el ministro del interior italiano, mateo salvini. Titula la razón, orban y salvini sellan el pacto populista contra la migración. Quieren una unión europea que blinde sus fronteras. Y en ese ambiente el gobierno endurece su política contra la inmigración ilegal. Lo destaca el diario El País en su portada.

El Ministerio del Interior apuesta por la mano dura tras los asaltos a la valla en Ceuta y cuenta esa detención ayer de diez inmigrantes acusados de organización criminal y de liderar la entrada masiva y violenta de finales de julio. El diario El Mundo aporta una clave. Cuenta que hubo ultimatum policial al ministro Marlaska y que fueron mandos de la guardia civil los que pidieron al ministro una rectificación en la política migratoria. todos los periódicos, especialmente lo destaca la Razón, que un guerrillero de Todo con formación militar lideró el violento salto a ceuta el 26 de julio

Y sobre el frente catalán, los periódicos apuntan a que continúa la pugna entre el gobierno y los jueces. El diario 'La Razón' cuenta esta mañana que los jueces apoyarán a Llarena ante el Rey un día antes de la Diada, en la apertura del año judicial el próximo diez de septiembre. Cuenta también que algunos magistrados amenazaron con plantar a la ministra dolores delgado en ese acto y que la demadna de puigdemont podría ser nula por el error en la traducción. Destaca ABC que el PP exige el cese de la ministra Delgado a la que reprobará en el Senado.El País dice que los choques con el presidente Torra complican la política de deshielo del gobierno de Sánchez con Cataluña. Y esta tarde habrá una concentración de apoyo en Barcelona a la mujer agredida por retirar lazos amarillos. El País acusa al gobierno catalán de arrojar a la calle asuntos con los que inflamar los ánimos de los ciudadanos y advierte que esto de los lazos amarillos puede acabar encendiendo la chispa de la tensión social. Todo por esa pretensión de imponer por vías de hecho un programa de independencia a la mayoría de catalanes que lo rechaza.

Y otros dos apuntes destacados: el chapucero comienzo de la liga de fútbol en España con el patatal de Zorrilla y el cierre de Vallecas. La Vanguardia le dedica un editorial que titula: la liga de las estrellas, estrelladas. Y curioso reportaje de el mundo: seis de cada diez venezolanos han perdido once kilos en un año por las recetas económicas de Maduro. A este paso, en Venezuela ocurrirá lo de Corea del Norte, que el único gordo es el presidente.