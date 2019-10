La pregunta de Rosa Díez sobre los "patriotas de pacotilla" que incomodará al independentismo

Rosa Díez ha visitado este viernes de nuevo el programa "Herrera en COPE" para repasar la actualidad informativa a través de tres tuits (y uno más de propina). Cataluña ha vuelto a ser la protagonista de sus comentarios. A la exdiputada le ha sorprendido que los violentos que llevaron el caos a las calles tras la sentencia del procés no hayan ayudado a los damnificados por la DANA que ha azotado el Levante español en las últimas horas. "¿Por qué los cachorros violentos patriotas de pacotilla. Lo del "nunca Mais" es para ir a Galicia pero no para ayudar a sus conciudadanos. ¡No vaya a ser que ayuden a uno que no sea independentista!", ha dicho.

La exlíder de UPyD no ve tampoco acertado que el personal sanitario en el que han sido atendidos los policías heridos en dichas protestas aprovecharan la visita de Sánchez para lanzar soflamas independentistas. "¿A esta gente que se manifestaba con batas blancas le han abierto expedientes o les han sancionado? Los policías y guardias civiles que están allí tienen que sufrir no sólo la persecución sino también la humillación donde están siendo tratados", ha lamentado.

Díez también ha criticado que el PSOE se afane en seguir llamando "políticos presos" a los ya condenados por el Tribunal Supremo. "Eso ha caducado, ahora son delincuentes. ¿Por qué? Porque gobiernan con ellos en 44 instituciones en Cataluña y quieren gobernar con ellos también en Madrid", ha dicho.

Las" células durmientes" que se ha descubierto que tenían los CDR forman parte de una estrategia terrorista ya practicada por ETA en el País Vasco. Es, sin duda, la información más preocupante del día. Aunque no abra informativos. https://t.co/PkbINK4Pv9 — Rosa Díez (@rosadiezglez) October 24, 2019

Mientras bomberos, policías, servicios de limpieza, voluntarios, particulares... se afanan en buscar a los desaparecidos por la tormenta y en limpiar calles y viviendas arrasadas, los cachorros violentos de los socios de Sánchez en Cataluña cortan carreteras. Así está la cosa. — Rosa Díez (@rosadiezglez) October 24, 2019

¿Cuanta humillación más deben soportar nuestros escudos? Gracias, Policía, gracias por hacernos sentir orgulloso de ser de los vuestros! https://t.co/2dmVgpxpt0 — Rosa Díez (@rosadiezglez) October 21, 2019