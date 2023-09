La predicción de Arturo Pérez-Reverte tras los años del coronavirus: "Vendrán cosas peores que la pandemia"

El periodista y escritor Arturo Pérez-Reverte se pasó este miércoles por 'Herrera en COPE'. De la mano de Alberto Herrera, quien se adentró en la biblioteca del escritor, Reverte presentaba así su nueva novela, 'El Problema Final'. No obstante, el joven de los Herrera quiso preguntarle sobre la guerra y sobre su etapa en zonas de conflicto.

Así las cosas, Reverte terminaba admitiendo que él le educaron "los libros y la guerra". Confesó que tenía "recuerdos atroces y muy educativos, ya que la guerra educa también". Por otro lado, también agregó que las generaciones que nos preceden gente, como nuestros abuelos o bisabuelos, fue gente "que vivió guerras y conflictos graves, es mucho más consciente de los peligros y los riesgos de la vida". Eso, a juicio del escritor, "la hace mejor, paradójicamente, más solidaria". Para él, "tiene esa conciencia de nuestra fragilidad". A continuación, Pérez-Reverte quiso hablar sobre la pandemia de covid-19, sobre la que cree que "no ha servido de nada" y ha lamentado que "se están repitiendo los mismos comportamientos que antes de la pandemia".

A continuación, hizo un pronóstico sobre lo que ocurrirá. Reproduce el siguiente audio para escucharlo:

Poco después, Alberto Herrera le pregunta: "¿A dónde vamos?". Una pregunta a la que Pérez-Reverte no puede responder: "Imagínate, pero yo tengo una ventaja, no voy a estar aquí para verlo. Eso es un problema vuestro", bromeó.

"Es peor un idiota que un malo"

Arturo Pérez-Reverte, en la línea en la que suele enfocar sus entrevistas, fue preguntado por la actualidad y él mismo quiso responder de la forma más directa posible, sin pelos en la lengua y sin cortarse en dar su opinión. De hecho, y a raíz de los problemas económicos y políticos que nos afectan a los españoles, Reverte aseguró que "están ocurriendo cosas ahora que muchos sabios que iban a pasar, porque me incluyo. Nadie escarmienta hasta que la realidad te golpea y ni siquiera reacciona", dijo.

"¿España tiene mucho Moriartys?", fue la siguiente pregunta que le hizo Alberto Herrera, a lo que él no tuvo ninguna duda en responder: no. Y no fue porque no tuviera uno, sino porque tenía "muchos". "No tiene un Moriarty. Un Moriarty significa que tiene un genio del mal que planifica el mal. Y no, aquí lo triste es que no hay, todo ocurre por simple estupidez colectiva", criticó el escritor.

"Eso ocurre de forma accidental y espontánea. Somos idiotas espontáneamente, no dirigidos. Somos idiotas por naturaleza. Nos juntamos idiotas con idiotas. Y cuando se junta un malo con un idiota, salen mil y un malos. No hay un plan establecido, va ocurriendo. Ojalá hubiera una mente lo bastante perversa e inteligente en el mal", agregó el escritor español. A continuación, aseguró que al ser joven, creía que "los malos eran lo peor". No obstante, y a medida que se ha ido haciendo mayor, se dio cuenta de que no. "Lo peligroso es el idiota, porque ese es el manipulable", concluyó.

